Беспилотник с гибридной силовой установкой «БТС-ВАБ» испытали в ОКБ «Сухого»

Тестирование «БТС-ВАБ». Фото: ОАК

ОАК продемонстрировала фотографии и видео с этапами испытаний первого прототипа любопытного беспилотника, отличающегося вертикальным взлетом и посадкой, а также наличием гибридной силовой установки, который разрабатывают инженеры ОКБ «Сухого».

Данный БПЛА способен автоматически выполнять взлет, двигаться по заданному маршруту и приземляться, но при необходимости управление аппаратом может взять на себя оператор.

Тестирование «БТС-ВАБ». Фото: ОАК

Беспилотник с такой необычной конструкцией, получивший ключевые преимущества вертолета с возможностями самолета, назвали беспилотной транспортной системой внеаэродромного базирования или просто «БТС-ВАБ». В состав ГСУ перспективного «БТС-ВАБ» включена электрическая подъемная установка, отвечающая за работу пропеллеров, дополненная маршевым ДВС, а вертикальный взлет с посадкой не требует постройки для данного БПЛА спецплощадок и какой-либо инфраструктуры.

Макс Антонов