Дипломат Гаврилов заявил о военном отставании Европы от РФ на несколько лет

Гаврилов: Европа в военном плане отстает от России на несколько лет

Европа отстает от РФ в военном плане на несколько лет. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, по его словам, градус накала противостояния с Западом снизится, когда Армия России будет стоять у границ Евросоюза (ЕС). Так он прокомментировал слова европейских политиков о продвижении России до западных границ Украины.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира. Он также добавил, что Россия — самая сильная страна, потому что умеет побеждать.

17 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза (ЕС). По ее словам, рост производства с прошлого года составляет 20% и будет больше.

До этого, 13 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО к увеличению своих оборонных возможностей. Он подчеркнул, что Евросоюз в случае увеличения оборонных расходов сможет превзойти в военной мощи РФ. При этом премьер Польши отметил, что он будет настаивать, чтобы все партнеры по НАТО увеличивали свои расходы.