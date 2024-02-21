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РИА Новости

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются

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Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" в РФ завершаются

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своём послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад - ред.) знают, что у нас на стадии завершения (работы - ред.) и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа - два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве", - сказал он.

В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин говорил о работе над новыми образцами вооружений, среди них - гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок "Авангард", лазерные установки "Пересвет", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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