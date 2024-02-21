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РИА Новости

Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ

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Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу: 260 спутников стран НАТО поддерживают украинские войска

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук – специализированные разведывательные спутники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки. А если брать в совокупности спутниковую группировку стран, которые поддерживают, стран НАТО, то это получается 260 спутников, которые работают против нас и практически в режиме онлайн передают информацию о передвижении и многих других вещах", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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