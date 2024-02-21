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Известия.ru

Военный рассказал о редком у ВСУ танке Т-80

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Военный Дандыкин заявил о силе танка Т-80 после модернизации

Советский танк Т-80УД «Береза» является достаточно редким для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил во вторник, 20 февраля.

По его словам, в российской армии Т-80 пользуются большим спросом, эти танки регулярно модернизируют.

«Т-80 достаточно маневренные, скоростные. После модернизации этот танк становится одним из лучших. Какое-то количество Т-80 было на вооружении у ВСУ, но основные такого плана у них — это Т-64», — сказал военный в разговоре с Lenta.Ru.

Дандыкин уточнил, что определенное количество Т-80 ВСУ получили от бывших стран-союзников.

Ранее во вторник СМИ обратили внимание на видеоролик, на котором был замечен Т-80УД в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает телеканал «360».

15 февраля журнал Military Watch Magazine писал, что модернизированные танки Т-80БВМ российского производства превосходят американские M1 Abrams, которые находятся на вооружении у украинской армии. У бронированных боевых машин РФ лучшее соотношение мощности и веса, указывало издание.

В начале февраля в Минобороны РФ рассказали, что танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и арсенала украинских сил в районе Торского участка в зоне проведения спецоперации.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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