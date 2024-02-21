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ТАСС

В Хабаровском крае увеличат выпуск багги для нужд СВО

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Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО
Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости

Скорость тактического вездехода по бездорожью достигает 100-120 км/ч, грузоподъемность - 350 кг

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Хабаровское предприятие почти втрое увеличит выпуск багги "Ерофей" для нужд специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил замдиректора компании Александр Лещенко после дискуссионной площадки "Дальневосточный корпус СВО" на форуме "История для будущего. Дальний Восток".

"Мы в 2,5-3 раза увеличим объем производства в этом году по отношению к прошлому году", - сказал Лещенко.

В Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. Скорость тактического вездехода по бездорожью достигает 100-120 км/ч, грузоподъемность - 350 кг. Транспорт испытывали на полигонах Восточного военного округа и дорабатывали. За прошлый год было выпущено 25 единиц, большая часть отправлена в зону СВО.

Для расширения производства компания построила новый цех площадью 1,5 тыс. кв. м. Работа в нем начнется весной.

"Цех оснащен широким парком оборудования, что позволяет осуществить принцип поточного конвейерного производства, что существенно повысит объемы и производительную способность линии. Будет создано 45 новых рабочих мест", - сказал Лещенко, добавив, что на конвейерную сборку багги в компании рассчитывают выйти к концу 2024 года.

Транспорт может поставляться, как для военных, так и для гражданских целей, в том числе для отрасли лесоохраны, туризма. "Гражданская версия может использоваться для выезда на природу, для поездок по пересеченной местности, пользующихся спросом среди туристов", - добавил собеседник агентства.

Полноприводная модель

Багги будет модернизировано, к осени планируется представить полноприводную модель. "Первоочередная задача - сделать полноприводную модель. Переднемоторная компоновка предусматривает вместительный багажник, в котором можно будет перевозить больше провизии, боеприпасов, другого", - сказал Лещенко.

Полный привод усилит и характеристики проходимости. "Если на заднем приводе проходимость обеспечивалась за счет скорости, то при полноприводной модели - за счет тяговых характеристик", - уточнил он.

Компания в постоянной коммуникации с военными с линии боевого соприкосновения, что позволяет совершенствовать транспорт с учетом рекомендаций бойцов. Во время выступления на форуме Лещенко сообщил, что участники СВО давали обратную связь касательно дополнительного оснащения, улучшения работы узлов. На месте на крышу багги монтировали противотанковую управляемую ракету и уже осуществляли попытки поражения техники противника.

О форуме

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов. Будут затронуты темы преподавания истории в школах, поддержки жителей Новороссии и Донбасса, бойцов СВО.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

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