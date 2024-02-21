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Интерфакс-АВН

Шойгу: проекта по размещению ядерного оружия в космосе у России нет

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - У России нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Во-первых, этого нет, проектов таких - ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет", - сказал Шойгу российским журналистам во вторник.

Н прошлой неделе председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер проинформировал членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия "имеет планы по размещению в космосе ядерного оружия".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнял, что что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. В свою очередь глава госдепа Энтони Блинкен пояснял, что данная угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.

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Шойгу Сергей
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Ядерный щит
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