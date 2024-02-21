Индия ищет частные инвестиции в ядерную энергетику на сумму 26 миллиардов долларов

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Индии предложит частным фирмам инвестировать около 26 миллиардов долларов в свой сектор атомной энергетики в рамках программы увеличения количества источников энергии, которые не производят выбросы углекислого газа. Об этом агентству «Рейтер» (Reuters) рассказали два высокопоставленных индийских чиновника.

Сейчас доля ядерной энергетики в общем объеме электрогенерации в Индии составляет около двух процентов. Автор статьи в «Рейтер» отмечает, что это первый случай, когда Нью-Дели привлекает частные инвестиции в атомную энергетику. Реализация программы должна привести к тому, что к 2030 году доля использования неископатемых видов топлива в общем объеме мощностей страны составит не менее половины по сравнению с 42% в настоящее время.

Правительство ведет переговоры по меньшей мере с пятью частными индийскими фирмами, включая крупнейший холдинг страны Reliance Industries, энергетические компании Tata Power и Adani Power, а также горнодобывающую Vedanta Ltd. Предполагается, что в случае достижения соглашения каждая компания инвестирует в проект по 440 миллиардов рупий (около 5,3 миллиарда долларов). Кроме того, Федеральное министерство атомной энергии и государственная Корпорация по атомной энергетике (Nuclear Power Corp of India Ltd./NPCIL) в прошлом году провели несколько раундов обсуждений с частными инвестиционными компаниями, сообщили источники.

С помощью этих инвестиций правительство рассчитывает построить новые мощности по производству атомной энергии суммарно на 11 000 мегаватт (МВт) к 2040 году. Сейчас индийские АЭС, управляемые NPCIL, генерируют 7500 МВт. В ближайшее время планируется увеличение выработки еще на 1300 МВт.

Источники сообщили агентству, что в соответствии с планом финансирования частные компании осуществят инвестиции в строительство АЭС, приобретут землю, воду и проведут застройку на территориях за пределами реакторного комплекса станций. При этом права на строительство и эксплуатацию станций, а также на обеспечение их топливом будут принадлежать NPCIL, как это разрешено законом. Ожидается, что частные компании будут получать доход от продажи электроэнергии, а NPCIL будет управлять проектами за определенную плату.

Индийское законодательство запрещает частным компаниям строить атомные электростанции, но позволяет им поставлять компоненты, оборудование и подписывать строительные контракты для работы вне реакторов. Правительство Индии годами не достигало своих целевых показателей по увеличению мощностей атомной энергетики, главным образом потому, что не могло обеспечить поставки ядерного топлива. Однако в 2010 году Нью-Дели заключил сделку с Соединенными Штатами на поставки переработанного ядерного топлива.

Строгие законодательные ограничения препятствовали переговорам с иностранными производителями атомных электростанций, такими как General Electric и Westinghouse. В результате правительство Индии было вынуждено отложить достижение цели по увеличению мощности АЭС на 2000 МВт с 2020 на 2030 год, сообщает Reuters.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем, ГК «Росатом» проводит работы по строительству АЭС «Куданкулам» с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Техническим заказчиком выступает Индийская корпорация по атомной энергии. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» был введен в промышленную эксплуатацию в апреле 2016 года. Второй энергоблок был включен в сеть в августе 2017 года. В этом же году были подписаны контракты между АО «Атомстройэкспорт» (входит в холдинг «Росатом») и NPCIL на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди станции. Сейчас «Росатом» устанавливает оборудование уже на реакторах четвертого и пятого энергоблоков АЭС «Куданкулам».

Источник изображения: topwar.ru

На запрос «Рейтер» вышеназванные индийские компании, рассматриваемые в качестве потенциальных инвесторов в программу развития национальной ядерной энергетики, от комментариев отказались. Источники в правительстве затрудняются назвать и потенциальных подрядчиков на строительство новых АЭС. Скорее всего, когда проект будет утвержден, Нью-Дели проведет международный конкурс, в котором российской Госкорпорации «Росатом» предстоит побороться с американскими конкурентами.