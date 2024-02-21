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Названы средства борьбы с канадскими дронами

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» Вооруженных сил России способны сбивать дроны, которые Канада пообещала передать Киеву. Средство для борьбы с беспилотниками назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, что мы в сутки уничтожаем под 100 БПЛА ВСУ, поэтому 800 Россия уничтожит без проблем. Киев вообще просит миллион дронов (…) что нереально собрать и спрятать. Этот дрон несет около четырех килограммов взрывчатки. БПЛА не сильно усложнит жизнь нашей ПВО. У нас есть, не исключу, модернизированные "Панцири", способные уничтожить одними ракетами 24 цели», — сказал он.

Также эксперт предположил, что российские военные могут применить для поражения новых беспилотников Киева средства радиоэлектронной борьбы и перспективные дроны-истребители. Он допустил, что часть аппаратов смогут перехватить и перепрошить для дальнейшего использования.

Ранее в феврале глава канадского Минобороны Билл Блэр сообщил, что Оттава передаст Киеву более 800 дронов SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов.

В этом же месяце заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий рассказал, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.

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Страны
Канада
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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