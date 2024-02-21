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Военное обозрение

«Живучесть и огневая мощь»: в алжирской прессе оценили российский вертолет Ми-171Ш «Шторм»

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Источник изображения: topwar.ru

Новейшая модификация российского вертолета Ми-171Ш «Шторм» (другое обозначение – Ми-8АМТШ2) была представлена в окончательном облике на авиасалоне «Армия-2023».

В своей просторной кабине он может перевозить до 36 пассажиров или 4000 кг груза. Это делает его эффективным средством развертывания войск. Он также может нести груз массой 3 тонны, прикрепленный под фюзеляжем.

В этом окончательном варианте упор был сделан на живучесть экипажа и машины в соответствии с опытом, накопленным русскими за десятилетия участия в антитеррористических и специальных операциях, а также в конфликтах высокой интенсивности

- говорится в алжирском издании MENA Defense, указывая, что бортовая система защиты представлена как пассивными, так и активными средствами.

Кабина экипажа и грузовой отсек защищены броней, состоящей из титана и арамида, с кевларовыми пластинами, установленными на жизненно важных участках машины. Защита усилена противоракетными средствами и средствами радиоэлектронного противодействия, повышающими устойчивость вертолета к потенциальным угрозам.

Как указывается, машина оснащена комплексом электронного оповещения и обнаружения пуска ракет «Президент-С». Он в сочетании с пусковыми установками для отстрела приманок с ИК-излучением «образует оптимальный защитный пузырь, предназначенный для борьбы с различными ПЗРК и ракетами с ИК-наведением».

Вертолет также оборудован приемником системы предупреждения о радиолокационном облучении, который позволяет ему обнаруживать курс, местоположение и тип угрозы, «давая беспрецедентную защиту» от них и, следовательно, увеличивая шансы на выживание во враждебной среде.

Эти инфракрасные и радиолокационные системы противодействия интегрированы для снижения вероятности обнаружения противником и работают в режиме дублирования с пусковыми установками для отстрела приманок и оборудованием для постановки ИК-помех.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, «Шторм» оснащен современными навигационными системами, усовершенствованной авионикой, в том числе полностью оцифрованной кабиной и проецируемыми на экраны навигационными картами, средствами инфракрасного, дневного и ночного видения, метеорологическим радаром.

Это оборудование повышает способность экипажа действовать в сложных условиях

- поясняется в издании.

Вертолет оснащен двумя двигателями ВК-2500-03, дающими совокупную мощность на 1200 л.с. выше, чем у более старых ТВ3-117ВМ, что, в числе прочего, обеспечивает надежную работу в различных погодных условиях, в том числе при сильной жаре или на большой высоте. Дистанция полета составляет 610 км или 815 км при установке дополнительного бака и 1065 км – двух баков, которые при этом находятся внутри грузового отсека.

Машина оборудована новым поколением композитных лопастей, которые легче, эффективнее и проще в обслуживании. Хвостовой винт был заменен на X-образный, идентичный тому, который используется на Ми-28 нового поколения.

Крылья Ми-171Ш имеют 6 подвесок, которые могут быть оснащены широким спектром вооружения, в зависимости от специфики миссии. Это могут быть НАР С-8 или С-13, пулеметные установки, бомбы ФАБ-100/250/500 и ПТУР «Атака». Два 12,7-мм пулемета «Корд» установлены с обеих сторон фюзеляжа и питаются от ящиков с боеприпасами, размещенных внутри вертолета. По левому и правому бортам находятся крепления для автоматического оружия.

Такое разнообразие вооружения позволяет Ми-171Ш адаптироваться к меняющимся тактическим условиям на поле боя. «Шторм» – это олицетворение живучести и огневой мощи

- дается оценка в алжирской прессе.

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Продукция
Атака
ВК-2500
Корд
Ми-17
МИ-28
Ми-8
Ми-8АМТ
Президент-С
С-13
С-8
ТВ3-117
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