Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Т-80

Военный эксперт Матвийчук заявил, что танк Т-80 сохранил свою актуальность

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» 20 февраля о дизельном танке Т-80УД «Береза», и почему он до сих пор не потерял своей актуальности.

По словам военного эксперта, работу над Т-80 вели еще в Советском Союзе. Изначально он имел газотурбинный двигатель и разрабатывался как перспективный.

«Смысл заключался в том, что танк неприхотлив в эксплуатации. Его можно применить в любых климатических условиях. Он устойчив как к минусовым, так и к плюсовым температурам. Также соответствует всем стандартам основного боевого танка, который разрабатывался для Советского Союза, а потом и для Российской армии», — объяснил Матвийчук.

При этом по опыту боевых действий в Персидском заливе, в частности в конфликте между Индией и Пакистаном в 1947 году, оказалось, что газотурбинный двигатель Т-80 прихотлив к загрязненной и задымленной местности, в особенности к песчаным условиям. Поэтому в СССР разработали некоторые образцы данного танка уже с дизельным двигателем (Т-80УД), мощностью до 1 тыс. лошадиных сил, указал бывший офицер спецназа.

«Дело в том, что они были распространены тогда по всей Советской армии. И, конечно же, Украина, которая была в составе стратегического командования Южного направления, имела такие танки. Скорее всего, его достали из архивов», — отметил военный эксперт.

В качестве основных характеристиках боевой машины Матвийчук назвал пушку 125 мм, танковый баллистический вычислитель. По его словам, Т-80 показывают весьма хорошие характеристики в зоне боевых действий, и на равных ведут сражения с американскими Abrams, с немецкими Leopard и с британскими Challenger, поэтому российская боевая машина не потеряла своей актуальности.

Ранее во вторник СМИ обратили внимание на видеоролик, на котором был замечен Т-80УД в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 15 февраля, журнал Military Watch Magazine писал, что модернизированные танки Т-80БВМ российского производства превосходят американские M1 Abrams, которые находятся на вооружении у украинской армии. У бронированных боевых машин РФ лучшее соотношение мощности и веса, указывало издание.

В начале февраля в Минобороны РФ рассказали, что танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и арсенала украинских сил в районе Торского участка в зоне проведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.