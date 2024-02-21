ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Владимира Путина автомобиль российского производства

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил от российского президента подарок. Как сообщает Корейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК), Владимир Путин подарил автомобиль российского производства.

По данным агентства, подарок был вручен 18 февраля через секретаря центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхона и замглавы отдела ЦК партии сестру лидера КНДР Ким Ё Чжон. Речь идет об автомобиле российской марки Aurus, который был показан Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре прошлого года. Тогда же сообщалось, что автомобиль очень понравился лидеру Северной Кореи.

Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент России Владимир Владимирович Путин

- говорится в сообщении.

Как подчеркнула сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, такой подарок ясно говорит об особых дружеских отношениях лидеров двух стран. Она же поблагодарила российского президента за сделанный подарок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль марки Aurus. По его словам, Владимир Путин уже несколько лет использует автомобиль этой марки и иногда показывает его своим зарубежным коллегам. Теперь такую же возможность будет иметь и Ким Чен Ын.