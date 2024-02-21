Гайана намерена модернизировать парк вооружений

ЦАМТО, 20 февраля. Власти Гайаны выделили 201 млн. долл. на модернизацию состоящей на вооружении ВС страны военной техники в связи с ростом напряженности в отношениях с Венесуэлой из-за принадлежности региона Эссекибо.

Как сообщает ресурс The St Kitts Nevis Observer со ссылкой на президента Ирфаана Али, для ВС страны планируется закупка вертолетов, патрульных кораблей и, как минимум, одного беспилотного летательного аппарата. Глава государства не раскрыл детали закупок, включая тип вооружения и поставщиков. Он лишь уточнил, что правительство намерено сосредоточить внимание на развитие боевых возможностей ВС Гайаны и укреплении сотрудничества со странами-союзниками.

На проведенной 8 февраля на военной базе Кэмп Аянганна ежегодной конференции офицерского состава Ирфаан Али заявил, что план реструктуризации ВС Гайаны будет включать восстановление различных активов, а также реформирование оргструктуры. Глава государства также сообщил, что бюджет военного ведомства в 2024 году достигнет 42,2 млрд. гайанских долл. (188,3 млн. долл. США).

В настоящее время большая часть техники ВС Гайаны представляет собой оружие времен "холодной войны", а ряд образцов применялся еще во время Второй мировой войны. Ирфаан Али заверил, что страна не участвует в вооруженной борьбе с Венесуэлой, которую он назвал "грозным западным соседом". Президент также признал, что модернизация ВС страны не предполагает чрезмерного расходования финансовых ресурсов.

Посетивший Гайану в начале месяца советник президента США Джон Файнер заявил, что США сотрудничают с Гайаной с целью оказания помощи южноамериканскому государству по охране границ. Помимо США, Франция и Великобритания также заявили о намерении сотрудничать с Гайаной в сфере обороны на фоне территориального спора с Венесуэлой.

По утверждению властей Венесуэлы, регион Эссекибо площадью 160 тыс. кв. км является частью ее территории, хотя с конца 1800-х гг. он принадлежит Гайане.

Споры по поводу Эссекибо разгорелись в 2015 году после того, как американская нефтяная компания ExxonMobil обнаружила в этом районе крупные месторождения нефти. Венесуэла утверждает, что Эссекибо является частью ее территории с тех пор, как она была колонией Испании, и ссылается на подписанное в 1966 году до обретения Гайаной независимости от Великобритании Женевское соглашение о необходимости решения территориального спора мирным путем. Сообщается, что это соглашение аннулировало решение 1899 года, устанавливавшее границы, которые Джорджтаун просит ратифицировать Международный суд (МС).

Напряженность в отношениях между Гайаной и Венесуэлой снизилась после декабрьских переговоров при посредничестве лидеров Бразилии и стран Карибского бассейна, но судя по спутниковым фотографиям Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Венесуэла недавно перебросила в приграничный район военную технику, включая легкие танки и бронетранспортеры.

Второй раунд переговоров с участием министров иностранных дел Венесуэлы и Гайаны прошел в Бразилии в конце января в целях подготовки к предстоящему саммиту с участием президентов двух стран.