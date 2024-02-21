Выход Америки из НАТО положит начало развалу Евросоюза

Завершившийся на днях Мюнхенский саммит по безопасности в Европе стал самым мрачным событием в ряду подобных конференций. Уныние охватывало собравшихся при обсуждении всех вопросов: и ситуации на Украине, и обороноспособности Евросоюза, и перспектив сохранения НАТО. Единственное, пожалуй, с чем радостно соглашались собравшиеся, так это с тем, что во всех их бедах виновата, конечно же, Россия. Понять, что все проблемы они создали себе сами, европейские политики в подавляющем большинстве не могут. Но им придется это сделать.

"Перевооружение России, ослабление позиций Украины и возможное возвращение Трампа на пост президента — все это в совокупности подводит Европу к самому опасному за несколько десятилетий стечению обстоятельств, — мрачно вещает британский The Economist. — Европейские государства и их армии размышляют о том, смогут ли они преодолеть этот кризис без союзника, который всегда был рядом почти 80 лет. Вопрос сейчас не только в том, оставит или нет Америка Украину. Вопрос в том, не бросит ли она Европу".

Давно уже пора не задаваться не вопросом, бросит ли Америка Европу, а размышлять, как скоро она это сделает. Все зависит от того, насколько быстро США смогут завершить операцию по деиндустриализации ЕС и выводу наиболее ценных активов за океан. Тот же Volkswagen уже перебрался на американскую землю, значит, конца ждать недолго. А возвращение Дональда Трампа в Белый дом лишь придаст процессу трансатлантического развода ненужную легитимность.

Западная Европа создала нынешние проблемы сама — стараниями стоящих у руля в ЕС политиков. Именно они, в частности, канцлер Олаф Шольц, президент Эммануэль Макрон, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен и председатель Евросоюза Шарль Мишель, послушно шли на поводу у Вашингтона. И шаг за шагом затягивали удавку на шее.

Когда в 2013 году Америка сказала "Jump!", первой запрыгала Украина. Следом за нею радостно заскакал весь ЕС. Немногочисленные разумные голоса европейских политиков и экономистов, кричавших, что эти прыжки приведут к глобальной катастрофе, тонули в хоре русофобских воплей. А теперь — внезапно, конечно же! — оказалось, что главная опасность для Европы исходила не с востока. С запада.

"Недавно Дональд Трамп серьезно пошатнул уверенность европейцев в том, что их защитит американский ядерный зонтик, на который европейские члены Североатлантического альянса полагались с конца холодной войны, — с грустью констатирует чешский портал Info.cz. — Точно так же они верили в автоматическую активацию пятой статьи Североатлантического договора в случае нападения на одного из его подписантов. То есть они верили в основополагающий принцип "Один за всех и все за одного"".

Как могли Соединенные Штаты, всегда демонстрировавшие неукоснительное следование данным обещаниям и посулам, так поступить с несчастной Европой?! Неужели в Америке не понимают, что оставленная один на один со страшной Россией европейская цивилизация будет сметена ордами варваров с Востока? Разве могли в Вашингтоне решиться на такое предательство? Нет, конечно же, это происки русской разведки и вообще мировой заговор! Осталось только придумать, кого назначить заговорщиками...

Так или почти так, видимо, рассуждают многие европейские лидеры. Хотя история учит: США всегда выполняли единственное обещание — заботиться о своем кармане. Все остальные "гарантии" и "обязательства" соблюдались, пока служили главной цели. Как только переставали — Америка спокойно отказывалась от них. Порой, как во Вьетнаме и Афганистане, попросту бросая поверивших ей перед лицом смертельной опасности.

"Американские границы кончаются там, куда простираются интересы Америки" — вот единственное правило, которого придерживаются в Вашингтоне. Потому нет ничего удивительного, что, исчерпав европейские запасы, США не стали рисковать и влезать в военный конфликт еще глубже. "Западный союз пошатнулся в момент, когда НАТО впервые столкнулся с военным конфликтом на европейском континенте, — отмечает чешский портал. — "Пацифистские" европейские страны, привыкшие полагаться на американский "зонтик", вынуждены очень быстро пересматривать не только свои бюджеты, но и свои доктрины безопасности и стратегии. Ими двигает чувство ответственности и давление со стороны Трампа".

Чувство ответственности, конечно, важное для политиков качество. Непонятно лишь, отчего оно включилось не когда США начали все сильнее прогибать Европу, преследуя свои интересы, а когда высосали из нее все соки и решили бросить. Какой-то глобальный стокгольмский синдром, право! "Нас грабят — мы крепчаем!" — такой девиз впору писать на звездно-синем флаге ЕС.

Теперь, когда Америка оставляет ограбленную ею Европу на произвол судьбы, Старый Свет намеревается ограбить сам себя. "После многих лет огромных издержек на карантины и энергетические субсидии средняя европейская страна испытывает экономические трудности", — совершает открытие через форточку британский портал UnHerd. Именно на таком печальном социально-экономическом фоне, по оценкам издания, многие страны Европы вдруг принимаются кричать о срочном увеличении расходов на оборону.

Как пример портал приводит многострадальную Германию. "На сегодняшний день Германия тратит на армию 1,4% ВВП. Однако министр обороны страны Борис Писториус недавно выдвинул идею повысить расходы до 3,5% ВВП, — пишет UnHerd. — Даже самый поверхностный подсчет показывает, что эта цель обойдется примерно в 80 миллиардов евро. Назревает вопрос: откуда, по мнению Писториуса, возьмутся деньги? Расхождение между риторикой о военных расходах и бюджетными реалиями настолько очевидно в каждой европейской стране, что буквально бросается в глаза, однако средства массовой информации отчего-то не задают этих вопросов политикам".

СМИ, может, и не задают. Зато задают простые европейцы. И все громче. Сегодня недовольные фермеры ЕС требуют от своих правительств ответа, почему те лишили их поддержки и льгот. Когда те же министры решат увеличить расходы на оборону, граждане захотят узнать, откуда на это возьмутся деньги. Ведь даже простое повышение взносов на общую европейскую безопасность ударит по их карманам значительно сильнее, чем вся уже сгоревшая на Украине помощь.

Проблема не только в том, что у Европы сегодня нет свободных средств. У нее нет ни полноценной оборонной промышленности, ни квалифицированных кадров для нее, ни даже тех, кто будет потом пользоваться произведенным оружием. Сегодня ЕС может всерьез рассчитывать разве что на вооруженные силы… Польши! У нее одной есть достаточно крупная армия в 190 тысяч человек, на которых страна тратит 4% своего ВВП.

Вряд ли полякам нравится повторение столетней давности ситуации, когда их сделали главным военным противником СССР. Ведь затем главные союзники — Великобритания и Франция — просто бросили Польшу на произвол судьбы. Помня об этом, участники Евросоюза могут скоро задаться вопросом, не проще ли не оплачивать стремительно растущие расходы на "всеевропейскую безопасность" и ЕСовский аналог НАТО, а просто выйти из сосущего все соки союза.

Может ли такое случится? Вполне! Скажем, все более реальной становится "декзит" — выход Германии из европейского сообщества. Если это случится, бюджет ЕС катастрофически сократится. Франция явно не захочет перевешивать финансовое ярмо на свою шею — и тоже сбежит из Евросоюза. За нею последуют другие страны, вплоть до той же Польши и других восточноевропейских государств.

После этого им никто уже не будет мешать выстраивать свои, частные отношения с Россией. И будут они куда более выгодными и естественными. Если нет бандитской "крыши", в роли которой по отношению к Европе сегодня выступают США, нет необходимости платить ей — а значит, и слушаться ее указаний.

Антон Трофимов