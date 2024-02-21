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ТАСС

Посол ЮАР: Африканские лидеры посетят РФ и Украину для продвижения мира в 2024 году

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Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что главы государств намерены побуждать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Лидеры семи африканских стран - участниц мирной инициативы по Украине (Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Республики Конго, Уганды и ЮАР) планируют вновь посетить Украину и Россию и намерены побуждать украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой. Об этом заявил ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку.

"Зеленский подписал указ, который не позволяет ему вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Теперь Киеву предстоит разобраться, как быть с этим указом, - мне кажется, это исключительно вопрос риторики, - сказал дипломат. - Африканские лидеры будут работать над тем, как разрешить эту проблему. Поэтому следующий раунд переговоров начнется в Киеве. Главы государств приедут туда, чтобы донести позицию, озвученную Путиным в Петербурге, а затем отправятся в Россию и, надеюсь, смогут представить решение проблемы".

По его словам, такой визит может состояться после выборов в ЮАР летом 2024 года.

В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с южноафриканским президентом Сирилом Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить свою мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление и др. В ответ на некоторые из этих пунктов Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое он продемонстрировал. 

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