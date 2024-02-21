Развеян миф об ударах по России ракетами НАТО

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился в том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) могут быть связаны с прокладыванием маршрутов для гипотетического удара со стороны стран НАТО. Он развеял миф об использовании дронов ВСУ для подготовки ракетных ударов в беседе с News.ru.

«Я не думаю, что постоянные попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками, в том числе самолетного типа, связаны с прокладыванием маршрутов для гипотетического ракетного удара стран НАТО в РФ посредством [крылатых ракет] Storm Shadow или Tomahawk», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобный шаг вызовет соответствующий ответ со стороны России. Кроме того, практически все российские системы противовоздушной обороны мобильные, поэтому расчеты могут менять позиции.

Ранее в феврале Дандыкин сообщил, что для борьбы с дронами ВСУ используют средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают беспилотники с курса.

В январе издание Business Insider писало, что применяемые Вооруженными силами России средства радиоэлектронной борьбы снижают эффективность гражданских дронов, которые используют Вооруженные силы Украины на фронте.