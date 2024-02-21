«Зенит современной танковой техники»: бундесвер развернул в Литве ОБТ Leopard 2A7V

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Немецкая армия разместила в Литве последнюю версию своих ОБТ Leopard 2, что, как рассчитывают в бундесвере, серьезно повысит боеспособность боевой группы НАТО, дислоцированной в этой прибалтийской стране.

Модификация Leopard 2A7V представляет собой зенит современной танковой техники. Данный танк значительно повышает эффективность боевой группы, обеспечивая решающее преимущество в любом потенциальном столкновении

- отмечается в издании Army Recognition.

Литовский контингент НАТО сформирован за счет сил Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга: механизированных и пехотных подразделений наряду с основными элементами поддержки, такими как артиллерия, саперы, ПВО, РХБЗ.

С развертыванием Leopard 2A7V боевая группа НАТО в Литве оснащена платформой, которая демонстрирует вершину возможностей бронетанковой войны

- полагают в издании.

Leopard 2A7V – это новейший вариант танка Leopard 2, разработанный и произведенный немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Эта версия представляет собой седьмую крупную модернизацию. Новая итерация включает в себя ряд усовершенствований, направленных на повышение защищенности танка, его огневой мощи и универсальности в эксплуатации.