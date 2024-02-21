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Известия.ru

Герой России сравнил российские и натовские системы работы снайперов

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Герой России Якубов: для НАТО лучшим антиснайперским оружием является танк

Герой России, майор Ярослав Якубов сравнил 20 февраля в беседе с «Известиями» российские и натовские системы и методы, которые применяют снайперы в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.


Он отметил, что за последнее время в зоне линии боевого соприкосновения всё реже можно заметить снайперские дуэли.

«Почему так происходит? Потому что противник внедряет натовские системы подготовки применения своих подразделений, в том числе снайперов. По концепции применения войск и сил НАТО, лучшим антиснайперским оружием является танк или артиллерийские орудие», — сказал Якубов.

По его словам, поэтому противник при воздействии снайперов на свои цели старается выслеживать российских бойцов и применять крупнокалиберное орудие, и так снайперских дуэлей становится заметно меньше.

Герой России уточнил, что в последнее время доля импортного вооружения, которым пользуются военные РФ, снижается.

«Поступают современные отечественные комплексы, такие как Bespoke Gun Raptor, винтовки в том числе и Лобаева, и Orsis. Комплексы позволяют выполнять все поставленные задачи в полном объеме», — заметил он.

Якубов подчеркнул, что российские винтовки и боеприпасы соответствуют требованиям, однако прицельные комплексы нуждаются в доработке.

«И развиваться в плане, может, уменьшения веса. Тут очень много технических нюансов, которые необходимо дорабатывать», — дополнил майор и заключил, что отечественные и западные винтовки находятся примерно на одном уровне.

Ранее, 10 декабря, российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о редкой тактике бойцов в зоне проведения спецоперации. Он привел привел в качестве примера рассказ пользователя его винтовки DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac, в котором снайпер поделился, что ему не хватило двух магазинов по пять патронов для стрельбы с одной позиции для уничтожения группы противника. Вследствие этого ему пришлось досылать патроны вручную по одному. Итогом стали лишь два промаха из 12 выстрелов. Лобаев назвал такой случай «эпизодом для снайперских учебников».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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