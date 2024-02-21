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ЦАМТО

Сингапур в 2024 ф.г. увеличит военные расходы до 15 млрд. долл. США

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Сингапурская машина огневой поддержки АМХ-10РАС90
Сингапурская машина огневой поддержки АМХ-10РАС90.
Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

ЦАМТО, 20 февраля. Сингапур объявил о принятии проекта оборонного бюджета на 2024 финансовый год (1 апреля – 31 марта) в размере 20,25 млрд. сингапурских долл. (около 15 млрд. долл. США).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, новый оборонный бюджет, объявленный 16 февраля, на 13% превышает первоначально одобренный проект оборонного бюджета на 2023 ф.г. и на 2,5% превышает пересмотренное финансирование оборонного сектора, которое в итоге в 2023 ф.г. составило 19,76 млрд. сингапурских долл.

Оборонный бюджет на 2024 ф.г. включает 19,34 млрд. сингапурских долл. (95,5% от общего объема расходов) на оперативные расходы, что на 2,4% больше, чем пересмотренные ассигнования в 2023 ф.г.

Оперативная часть расходов предназначена для финансирования закупки военной техники, технического обслуживания оборудования и объектов, а также покрытия зарплат и других выплат персоналу.

Оставшиеся 4,5% (905,39 млн. сингапурских долл.) оборонного бюджета (рост на 3,9%) в 2024 ф.г. предназначены на развитие. Увеличение в основном связано с более высокими затратами на строительные работы, включая проекты, которые ранее были отложены или прерваны из-за пандемии COVID-19.

По прогнозу Jane's Defence Budgets, оборонный бюджет Сингапура вырастет примерно до 16,1 млрд. долл. США в реальном выражении в 2025 ф.г. по сравнению с 12,1 млрд. долл. США пятью годами ранее.

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Страны
Сингапуp
США
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