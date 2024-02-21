Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания

Кому придет повестка и кто сможет получить отсрочку

С 1 апреля в России начинается весенний призыв. На срочную службу в разные регионы страны отправятся молодые мужчины с 18 и — впервые — до 30 лет. «Известия» выяснили, что еще поменяется к весеннему призыву — 2024 и в какие войска и регионы могут направить новобранцев.

Когда начнется весенний призыв — 2024, горячая линия

Призывная кампания ежегодно стартует 1 апреля и длится до 15 июля. Для жителей Крайнего Севера, а также для педагогов срок призыва начинается на месяц позже — 1 мая. Сколько человек планируется призвать на службу в 2024 году, пока неизвестно, цифра будет обозначена в указе президента РФ. Обычно такой указ публикуют в конце марта. Отметим, что в весеннюю кампанию 2023 года было призвано 147 тыс. новобранцев, а осенью 2023 года — только 130 тыс. человек.

Всю информацию о призыве после старта кампании россияне смогут получить по телефону горячей линии 122. На него можно звонить как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Все звонки бесплатные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Кто попадает под весенний призыв — 2024, увеличат ли возраст

Весенний призыв 2024 года станет первым, когда предельный возраст новобранцев повысят до 30 лет. Все потенциальные призывники в обязательном порядке пройдут медицинскую комиссию. Минобороны планирует постепенно повысить численность Вооруженных сил с нынешнего миллиона до 1,5 млн человек. Из них почти половину — 745 тыс. человек — должны составить контрактники.

Напомним, 17 января глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе численность войск увеличится до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет и число полигонов в военных округах, а также территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.

По словам председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

Сколько служить призванным весной 2024-го, увеличат ли срок службы до двух лет

Срочная служба в России длится 12 месяцев, призванные весной и летом 2024 года должны вернуться домой весной и летом 2025 года. При этом в 2022 году депутаты Госдумы поднимали вопрос об увеличении службы в армии до двух лет, но от Минобороны никаких распоряжений не последовало. В Совете Федерации усомнились в необходимости возвращать практику двух лет службы. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, боеспособность армии в большей степени зависит от числа контрактников (которое планируют увеличить). А срок службы по призыву вряд ли заметно скажется на качестве войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Кто получит отсрочку и освобождение от армии весной 2023 года

Не будут признаны годными к строевой службе те молодые люди, у которых имеются заболевания и отводы по состоянию здоровья, в частности:

порок сердца, ишемия, давление выше 150 на 90;

близорукость более минус 6 диоптрий, катаракта или глаукома, а также отслоение сетчатки;

хронический отит или полная глухота;

заболевания ЖКТ: грыжа, панкреатит, язва, геморрой;

хронический энурез;

сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;

плоскостопие третьей степени;

ожирение выше второй степени;

ВИЧ или гепатит;

туберкулез;

онкология;

психические заболевания;

заикание, при котором в значительной степени искажается речь.

Отсрочку от призыва, согласно законодательству, получат:

студенты вуза и аспирантуры очной формы;

айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию, заявку нужно было подать осенью 2023 года на «Госуслугах»;

отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;

воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;

отцы-одиночки;

состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;

ухаживающие за немощными родственниками;

опекуны престарелых родителей.

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Где будут служить новобранцы-2024: какие войска, какие регионы, зона СВО и научные роты

Во время подготовки осеннего призыва 2022 и 2023 годов командование сообщало, что к проведению специальной военной операции новобранцев привлекать не планируется. Они будут направлены в воинские части в другие регионы страны. Подтвердил эту информацию и представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, призывников направят в учебные и воинские части строго на территории различных регионов России, кроме новых регионов.

В Минобороны подчеркивают, что принципы и методика подготовки солдат-призывников постоянно совершенствуется и могут быть скорректированы с учетом опыта СВО, а также благодаря появлению новых типов вооружения и техники. После медкомиссии новобранцев распределят по разным войскам. Это могут быть Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска. У тех, кто успел в школьные годы пройти курс профессиональной подготовки ДОСААФ или имеет водительские права, шансы попасть в предпочтительный род войск намного выше.

Помимо базовых в ВС РФ создано 17 научных рот, восемь из которых входят в Военный инновационный технополис «Эра», также есть четыре научно-производственные роты и пять спортивных. Чтобы попасть в научную роту, призывнику необходимо быть студентом или иметь высшее образование по интересующим Минобороны России специальностям со средним баллом от 4,5. Также на службу в научных или спортивных ротах могут претендовать россияне, получившие президентские или правительственные стипендии, победители конкурсов и олимпиад, авторы научных публикаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Кроме того, новобранцы могут пройти альтернативную службу — на нее могут претендовать представители коренных народов, а также все россияне по религиозным или этическим убеждениям.

Как попасть на службу по контракту

Планируется, что военная служба по контракту станет доступна для всех с первого дня призыва. При этом все контрактники-новобранцы в первые четыре месяца или больше будут учиться своей военной специальности и только потом отправятся к местам несения боевой службы.

Сегодня служить по контракту с первого дня могут только выпускники вузов и колледжей, а вчерашние школьники должны три месяца пробыть на срочной службе. Касаются эти правила и тех, кто будет призван весной 2024 года. Предельный возраст для заключения контракта – 65 лет.

Согласно данным официального портала Объясняем.РФ, на службу по контракту может претендовать человек с ограничениями по медицинским показаниям (травмы или заболевания), если во время медицинского осмотра в военкомате будет признано, что гражданин соответствует требованиям по состоянию здоровья.

Женщины также могут проходить военную службу по контракту в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Источник изображения: iz.ru

Что делать, если пришла повестка, реестр повесток

Согласно закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе», повестку необходимо вручить лично в руки и под роспись. В ней указана дата и адрес, куда должен явиться призывник. Документ выдает либо работник военкомата, либо руководитель или уполномоченный представитель организации по месту работы или учебы. Вручая повестку, работник военкомата должен представиться и по требованию предъявить свои документы. Получивший повестку гражданин расписывается в ней, а корешок подлежит возврату в военный комиссариат.

Если в получении повестки расписался родственник, сосед или другое постороннее лицо, она не имеет юридической силы. Когда вручение повестки невозможно, например, человек отсутствует по месту прописки, военком должен направить в органы внутренних дел письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника.

С осени 2024 года осенний призыв в армию будет осуществляться с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Благодаря единому реестру военнообязанных на первичный учет в военкомате можно будет встать онлайн. Это особенно актуально для 16–17-летних юношей допризывного возраста, которые должны подавать о себе сведения с 1 января по 31 марта.

Мария Шаипова