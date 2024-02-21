Лукашенко заявил, что бенефициары конфликта на Украине не хотят "останавливать бойню"

По словам президента Белоруссии, бенефициары этого конфликта имеют баснословные доходы

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бенефициары конфликта на Украине имеют баснословные доходы, именно поэтому не заинтересованы "останавливать бойню".

"У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза - с €2 тыс. до €8 тыс.", - сказал он на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова привело агентство БелТА.

"Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Востока и Запада я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - сказал Лукашенко. Президент отметил, что если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон по меньшей мере придумывал веский предлог, использовал "мягкую и умную силу, инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий".

По его словам, сейчас вбрасывается тезис о том, что многополярный мир - это "мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский [мир]". Лукашенко подчеркнул, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и быть не может", - сказал он.