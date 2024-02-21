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ТАСС

СМИ: Чехия обучила в 2023 году 4 тыс. солдат ВСУ

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Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023
Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023.
Источник изображения: министерство обороны Чехии

Прага продолжает оказывать Киеву военную помощь, сообщило информационное агентство ЧТК

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Чехия в 2023 году обучила 4 тыс. военнослужащих Украины и продолжает оказывать этой стране военную помощь. Об этом говорилось на проходящем в Праге совещании высшего командного состава чешской армии, сообщило информационное агентство ЧТК.

Начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка, согласно агентству, проинформировал участников совещания, что обучение солдат ВСУ чешскими инструкторами проходило на территории республики и в Польше. "Несколько дней назад на Украину была отправлена очередная партия военной помощи из армейских запасов", - привело агентство его слова. Он призвал к усилению обороноспособности страны в связи с действиями РФ на Украине и угрожающей для Запада риторикой представителей российских властей.

Агентство также проинформировало, что Чехия изыскала возможность закупки на средства стран ЕС сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины из государств, не входящих в состав сообщества. С Киевом обсуждались аспекты, касающиеся их поставки.

В Чехии, согласно агентству, в ближайшие дни начнется обучение около 500 солдат ВСУ. Продолжение участия республики в 2024 году в программе обучения украинских военнослужащих в ноябре 2023 года утвердила Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии. 

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