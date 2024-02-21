Минобороны Индии одобрило крупные программы по приобретению вооружений

ЦАМТО, 20 февраля. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии под председательством министра обороны Раджнатха Сингха 16 февраля предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) ряда систем вооружений для ВС и Береговой охраны страны на сумму 845,6 млрд. рупий.

В частности, как сообщило Минобороны Индии, одобрена закупка в категории "Cпроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года" противотанковых мин нового поколения, оснащенных сейсмическим датчиком и обеспечивающих дистанционную деактивацию.

В целях повышения эффективности ведения боевых действий и повышения превосходства над противником за счет поражении целей, находящихся за пределами прямой видимости, одобрено приобретение запускаемых из ТПК противотанковых барражирующих боеприпасов в категории Indian-IDDM.

Кроме того, в целях укрепления системы ПВО, в первую очередь, в сфере обеспечения обнаружения малоразмерных малоскоростных низколетящих целей, а также обнаружения и сопровождения других воздушных объектов одобрено предоставление AoN на закупку тактических РЛС ПВО в категории Indian-IDDM.

DAC также предоставил разрешение на закупку морских разведывательных самолетов средней дальности и многоцелевых морских самолетов в категории "Покупай и делай" (Buy and Make) для усиления возможностей по ведению разведки ВМС и Береговой охраны Индии в территориальных водах страны.

Для защиты боевых кораблей Индии от потенциальных угроз совет предоставил AoN для закупки гидроакустических систем с активной буксируемой антенной решеткой в категории "Покупай (индийское)", обеспечивающих обнаружение подводных лодок противника на большой дальности. Также одобрена закупка тяжелых торпед для повышения боевых возможностей подводных лодок класса "Кальвари".

Предоставлено одобрение на заключение в рамках программы "Зарубежные военные продажи" соглашений на последующую поддержку (FOS) и пополнение запасов запчастей (FOSS) для эксплуатации 24 вертолетов MH-60R.

Кроме того, DAC предоставил AoN на закупку самолетов-заправщиков для повышения дальности применения самолетов ВВС Индии.

Одобрена покупка программно-определяемых радиостанций для Береговой охраны Индии в категории Indian-IDDM. Это обеспечит защищенную высокоскоростную связь между подразделениями Береговой охраны и ВМС Индии.

Для заключения контрактов необходимо, чтобы данные проекты были одобрены Комитетом правительства по безопасности (CCS).