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ЦАМТО

Минобороны Индии одобрило крупные программы по приобретению вооружений

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Первый полученный ВВС Индии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (серийный номер 209, индийский военный номер СА7101)
Первый полученный ВВС Индии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (серийный номер 209, индийский военный номер СА7101).
Источник изображения: www.team-bhp.com

ЦАМТО, 20 февраля. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии под председательством министра обороны Раджнатха Сингха 16 февраля предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) ряда систем вооружений для ВС и Береговой охраны страны на сумму 845,6 млрд. рупий.

В частности, как сообщило Минобороны Индии, одобрена закупка в категории "Cпроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года" противотанковых мин нового поколения, оснащенных сейсмическим датчиком и обеспечивающих дистанционную деактивацию.

В целях повышения эффективности ведения боевых действий и повышения превосходства над противником за счет поражении целей, находящихся за пределами прямой видимости, одобрено приобретение запускаемых из ТПК противотанковых барражирующих боеприпасов в категории Indian-IDDM.

Кроме того, в целях укрепления системы ПВО, в первую очередь, в сфере обеспечения обнаружения малоразмерных малоскоростных низколетящих целей, а также обнаружения и сопровождения других воздушных объектов одобрено предоставление AoN на закупку тактических РЛС ПВО в категории Indian-IDDM.

DAC также предоставил разрешение на закупку морских разведывательных самолетов средней дальности и многоцелевых морских самолетов в категории "Покупай и делай" (Buy and Make) для усиления возможностей по ведению разведки ВМС и Береговой охраны Индии в территориальных водах страны.

Для защиты боевых кораблей Индии от потенциальных угроз совет предоставил AoN для закупки гидроакустических систем с активной буксируемой антенной решеткой в категории "Покупай (индийское)", обеспечивающих обнаружение подводных лодок противника на большой дальности. Также одобрена закупка тяжелых торпед для повышения боевых возможностей подводных лодок класса "Кальвари".

Предоставлено одобрение на заключение в рамках программы "Зарубежные военные продажи" соглашений на последующую поддержку (FOS) и пополнение запасов запчастей (FOSS) для эксплуатации 24 вертолетов MH-60R.

Кроме того, DAC предоставил AoN на закупку самолетов-заправщиков для повышения дальности применения самолетов ВВС Индии.

Одобрена покупка программно-определяемых радиостанций для Береговой охраны Индии в категории Indian-IDDM. Это обеспечит защищенную высокоскоростную связь между подразделениями Береговой охраны и ВМС Индии.

Для заключения контрактов необходимо, чтобы данные проекты были одобрены Комитетом правительства по безопасности (CCS).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
SH-60
Проекты
2020-й год
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