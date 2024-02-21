«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Новое интервью Юрия Борисова, возглавляющего «Роскосмос», содержит немало весьма неожиданных и необычных тезисов. Более всего поражает идея, что за счет многоразовых и поэтому более дешевых носителей в 2020-х годах Россия рассчитывает вернуться на мировой рынок запусков. Также впервые на столь высоком уровне признали заимствование ряда подходов у Илона Маска.

По словам главы космического ведомства, Россия планирует пилотируемые полеты на Луну лишь после разработки сверхтяжелого носителя, который позволит создать лунную станцию. Однако, так как конкретных сроков по сверхтяжелому носителю Юрий Борисов не назвал, ясно, что такие полеты пока рассматривают как дело не очень определенного будущего.

Из интервью очевидно лишь то, что приступать к формированию сверхтяжелой ракеты в ведомстве планируют уже после создания «Амура-СПГ» — перспективного носителя среднего/тяжелого класса. Он будет резко отличаться от существующих ракет «Роскосмоса», поскольку в качестве топлива использует сжиженный природный газ, как Starship, и, аналогично носителям SpaceX, имеет много двигателей на первой ступени. Это необходимо, потому что ракетные двигатели плохо работают на низкой тяге, а чтобы посадить на хвост многоразовую ступень, тяга должна быть крайне мала (пустая ступень весит немного). Таким образом, концептуально «Амур-СПГ» — что-то вроде Falcon 9, только на метане.

РН «Амур-СПГ». Источник: Wikimedia Commons

У «Амура-СПГ», согласно ранее озвученным данным, будет небольшой, всего 55 метров, при взлетной массе в 360 тонн, маршевые двигатели — РД-0169А. Правда, Юрий Борисов упоминает о существенных недавних пересмотрах параметров проекта. Однако при любых пересмотрах сложно ожидать на нем многоразовости второй ступени, потому что это трудно совместить с классическим обликом ракеты (требуется копирование подходов Starship, сложнореализуемые для носителей умеренной массы)

«Если эта работа окажется удачной, мы надеемся, что сможем тиражировать ее и использовать конструкторские решения, заложенные в этой ракете, уже для сверхтяжелого носителя», — добавил Юрий Борисов. Как срок готовности «Амур-СПГ» он обозначил 2028 год, следовательно, о готовом сверхтяже в этом десятилетии речи не идет.

Значительный оптимизм вызывает позиция главы «Роскосмоса» по существующим ракетам. Он здраво отметил, что «семерку» (Королёвская Р-7, известная в наши дни как «Союзы» разных типов) надо менять и как раз на эту роль рассчитан «Амур-СПГ». Глава ведомства не видит как носитель будущего и «Ангару», называя ее уже немолодой разработкой. Это большой прогресс: как ранее отмечал Naked Science, «Ангара» как носитель не соответствует реалиям масковской эпохи и чем раньше «Роскосмос» уйдет от нее, тем лучше.

В отношении ядерных проектов «Роскосмоса» Борисов упомянул только «ядерную космическую энергетику» — речь может идти как о реакторе для ядерной двигательной установки, так и о реакторе для лунной базы. Сегодня работы по ядерной двигательной установке находятся в основном в бумажной фазе, но в любом случае «Роскосмос» разрабатывал ее не для пилотируемых полетов, поскольку для их обеспечения такие установки слишком слабы.

Другой момент, внушающий оптимизм: впервые на таком уровне признают сознательное заимствование решений компании SpaceX. Борисов рассказал, что при создании стартовой площадки для «Амура-СПГ» на космодроме Восточный используют подходы Илона Маска по резкому удешевлению и ускорению строительства стартовой площадки.

Однако есть и тезисы, вызывающие удивление: «Надеюсь, что где-то на рубеже 2028-2029 годов мы обновим парк ракет-носителей и сумеем восстановить свои позиции на мировом рынке пусковых услуг».

Бесспорно, ракета «Амур-СПГ» при адекватной реализации замысла за счет многоразовости будет дешевле любой предшествующей российской ракеты. Но в то же время она явно должна выводить килограмм полезной нагрузки дороже Starship, поскольку его планируют полностью многоразовым (а не только в отношении первой ступени). К тому же он намного крупнее, а чем крупнее космический носитель, тем ниже, при прочих равных, его удельные цены выведения.

Каким образом можно будет вернуться на мировой рынок запусков в 2028 году, если учесть, что к тому времени уже давно будет летать Starship, — понять крайне сложно.

Александр Березин