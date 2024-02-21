Британская компания предоставит усовершенствованные системы РЭБ для четырёх самолётов EA-37B ВВС США

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Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems предоставит усовершенствованные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для четырёх самолётов EA-37B ВВС США, выполняющих задачи нарушения связи командования и управления противника. Об этом представитель компании рассказал американскому военно-аналитическому изданию The Defense Post. Новейший комплекс РЭБ Baseline 4 обеспечивает мощные возможности электромагнитной атаки на большие расстояния для нарушения и подавления использования противником электромагнитного спектра для связи, навигации и противовоздушной обороны, пояснили в компании.

В настоящее время на вооружении ВВС США состоит 14 так называемых электронных штурмовиков EC-130H Compass Call, созданных на базе Lockheed C-130 Hercules. Данные самолеты являются единственной платформой для создания электромагнитных помех дальнего действия, рассказал представитель BAE Systems. В ближайшее время десять из них будут заменены модернизированными самолетами радиоэлектронной борьбы EC-37B Compass Call, первый из них поступил в Военно-воздушные силы США в сентябре прошлого года.

Усовершенствованная система РЭБ позволит выполнять более сложные миссии за счет повышения скорости, высоты полета, выносливости и живучести. Кроме того, компания переработала оборудование, чтобы установить поперечную палубу на меньший планер EA-37B.

Уникальные и совершенные возможности EA-37B в области РЭБ делают его мощным средством для ВВС США и коалиционных сил. По мере ввода в строй парка EA-37B ВВС будут лучше оснащены для работы в электромагнитном спектре

— сообщил изданию технический директор BAE Systems Compass Call Дуэйн Болье.

Миссия Compass Call заключается в противодействии командованию и управлению противника, вычислениям, связи, боевым системам, а также возможностям разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания (C5ISRT). В будущем данные системы РЭБ будут и далее модернизироваться для улучшения операций по противодействию C5ISRT. С этой целью британская компания-производитель систем использует программно-определяемые радиостанции и открытую архитектуру для быстрого внедрения новых возможностей для противодействия развивающимся угрозам, рассказал представитель BAE Systems.

Самолеты-постановщики помех EC-130H Compass Call состоят на вооружении ВВС США с начала восьмидесятых годов и активно применяются в различных операциях по всему миру. Тем не менее, базовая платформа в виде C-130 к настоящему времени устарела, а целевое радиоэлектронное оборудование уже не полностью соответствует актуальным требованиям. Основным подрядчиком по разработке новейшего самолета РЭБ EA-37B на базе бизнес-джета Gulfstream G550 в 2017 году стала американская военно-промышленная компания L3Harris Technologies.

В свою очередь, британская BAE Systems выступает субподрядчиком и отвечает за разработку и производство оборудования для создания помех в широком спектре диапазонов. Производство бортовых систем управления электромагнитными атаками Compass Call локализовано на заводе BAE Systems в Гудзоне, штат Нью-Гэмпшир.