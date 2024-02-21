В Швеции заявили, что РФ показала устойчивость в ходе конфликта на Украине

Министр обороны королевства Пол Йонсон отметил, что ЕС и США колеблются по вопросу долгосрочной военной поддержки

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Россия в ходе боевых действий на Украине продемонстрировала "определенную устойчивость" и доказала, что может восстанавливать свои силы. С такой оценкой выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", - сказал Йонсон порталу Euractiv. "Мы видим, как Россия переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы. В то же время ЕС и США колеблются по вопросу долгосрочной военной поддержки", - добавил глава оборонного ведомства.

По мнению руководителя Минобороны Швеции, война с участием королевства "не является неизбежной, хотя обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев". Министр также сообщил, что Стокгольм сосредоточит свои усилия на увеличении производства боеприпасов. В частности, страна планирует утроить выпуск 155-мм артиллерийских и других снарядов, которые активно используют украинские военные, поскольку "наличие сильной оборонной промышленной базы является частью надежного сдерживания".

14 февраля правительство королевства выступило с утверждением, что "Россия в обозримом будущем будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции", и в интересах Стокгольма, чтобы "стратегические варианты действий России были ограничены - в военном, экономическом и политическом отношении".

8 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в преддверии завершения процесса вступления страны в Североатлантический альянс призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. С аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.