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Интерфакс-АВН

Швеция выделит $680 млн на военную помощь Украине

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Берлин. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Швеция направит Украине новой пакет военной помощи на сумму $680 млн, он станет наиболее крупным траншем, выделенным Стокгольмом с момента начала спецоперации РФ на Украине, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.

В пакет помощи войдут различные вооружения, включая гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В него включены финансовые средства для Украины с целью обеспечивать дальнейшие закупки, в том числе бронеавтомобилей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Швеция
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