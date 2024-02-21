Швеция выделит $680 млн на военную помощь Украине

Берлин. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Швеция направит Украине новой пакет военной помощи на сумму $680 млн, он станет наиболее крупным траншем, выделенным Стокгольмом с момента начала спецоперации РФ на Украине, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.

В пакет помощи войдут различные вооружения, включая гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В него включены финансовые средства для Украины с целью обеспечивать дальнейшие закупки, в том числе бронеавтомобилей.