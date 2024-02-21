Нарышкин заявил, что опыт СССР в Афганистане особенно ценен при проведении СВО

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки отметил, что ввод войск в Афганистан был обусловлен целью обеспечения безопасности СССР

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Афганский опыт, полученный советскими военными, имеет особую ценность для проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"В наши дни справедливо говорить о том, что афганский опыт имеет особую ценность для проведения специальной военной операции, специальной освободительной операции", - сказал он на круглом столе, приуроченном к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

Нарышкин отметил, что ввод войск в Афганистан был обусловлен целью обеспечения безопасности СССР. "После того, как убитого в ходе переворота [генерального секретаря Революционного совета Афганистана Нура Мухаммеда] Тараки сменил Хафизулла Амин, перед Афганистаном замаячила перспектива фактического распада и полномасштабной интервенции сил НАТО. Речь теперь уже не только о помощи дружественной стране, но и об обеспечении собственной безопасности Советского Союза. Поэтому 12 декабря 1979 года Центральный комитет партии подтвердил решение о вводе ограниченного контингента войск, а спустя уже две недели первые советские части пересекли афганскую границу", - отметил он.

"К сожалению, лишь одной сменой непопулярного режима Амина разрубить гордиев узел накопившихся Афганистане противоречий не удалось. Регион стал точкой притяжения для экстремистов из самых разных стран. Поддержку антиправительственным силам активно оказывали американцы и их союзники по блоку НАТО, щедро снабжавшие радикалов деньгами и оружием, в том числе [зенитно-ракетными комплексами] Stinger. В этой связи, конечно, видится символичным, что взращенная американцами в те годы "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) позднее нанесет страшный удар 11 сентября в Нью-Йорке", - сказал глава СВР.

Итоги

Нарышкин обратил внимание на итоги пребывания в Афганистане советских воинов-интернационалистов, гражданских специалистов СССР и последствия деятельности так называемой международной коалиции, наспех собранной Вашингтоном.

"Историкам известно, что Советский Союз оставил после себя более 100 объектов промышленной, транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, среди которых гидроэлектростанция Наглу, тоннель Саланг, здание Кабульского политехнического университета и многие другие значительные объекты, - отметил он. - И хотя, к сожалению, в Афганистане так и не воцарился мир, в развитие его экономики был внесен неоспоримый вклад".

20-летнее же пребывание западного контингента на афганской земле "запомнилось прежде всего безудержной коррупцией оккупационных властей и многочисленными военными преступлениями", указал Нарышкин.

Перед круглым столом Нарышкин осмотрел выставку в Доме РИО из фондов Государственного музея Востока и частных коллекций с изображением афганских плакатов и листовок 1980-х годов.