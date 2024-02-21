Йеменские хуситы опубликовали кадры со сбитым ими американским дроном MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

В Йемене в провинции Ходейда недалеко от морского берега был уничтожен беспилотник, принадлежавший Соединенным Штатам. Йеменские хуситы, как обычно называют представителей движения «Ансар Аллах», опубликовали кадры сбитого ими американского дрона MQ-9 Reaper.

Источник изображения: topwar.ru

Соответствующие видео, где можно наблюдать удар ракеты класса «земля-воздух» по БПЛА, о котором вчера сообщили в «Военном обозрении», и обломки аппарата, появилось в публикации издания Islamic World News.

Также заметно, что дрон сбили недалеко от жилых домов.

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, йеменская противовоздушная оборона действует качественно и эффективно. При этом представители «Ансар Аллах» действуют решительно, «не стесняясь» уничтожать дорогостоящую американскую технику. Они просто сбивают все, что им угрожает, а не ограничиваются многочисленными предупреждениями и «выражениями крайней озабоченности».

Кто-то может возразить, что это просто повстанцы, не имеющие государственности, но у них, наверняка, на этот счет есть совершенно другое мнение. Под их контролем находятся обширная территория и густонаселенные города.

Можно сказать, что уничтожение йеменскими бойцами американского стратегического БПЛА MQ-9 Reaper в определенной степени принесло пользу и России. Ведь действия таких аппаратов в черноморской акватории принесли немало вреда нашему военному флоту и инфраструктурным объектам. Теперь на один такой беспилотник у Соединенных Штатов стало меньше.