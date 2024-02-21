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Военное обозрение

Глава МАГАТЭ выступил против введения санкций в отношении российской ядерной энергетики

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Источник изображения: topwar.ru

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против введения санкций в отношении "Росатома", поскольку многие западные компании ощутимо зависят от российских поставок обогащенного урана или топлива. Любые санкции против российской атомной отрасли Гросси считает нереальными и непрактичными. По его мнению, такой шаг поставил бы в тупик ядерную промышленность во многих странах. Гросси также отметил, что Россия увеличила свое присутствие на мировом рынке обогащения урана.

При этом ранее мониторинговая миссия МАГАТЭ на российской Запорожской АЭС отказалась назвать сторону, обстреливавшую этот объект ядерной энергетики. Отказываясь назвать виновника атак на ядерный объект, Гросси сослался на то, что МАГАТЭ получило полномочия от Совбеза ООН на мониторинг украинского кризиса лишь в мае 2023 года и якобы не имеет возможности комментировать то, что происходило на станции до тех пор. Однако, что мешает определить, откуда в настоящее время осуществляются атаки на российский атомный объект, Гросси не уточнил.

Представители МАГАТЭ сослались на необходимость дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Гросси добавил, что, когда МАГАТЭ сможет определить сторону, которая обстреливает ЗАЭС, выводы агентства будут обнародованы. По словам Гросси, работа мониторинговой миссии на ЗАЭС завершится лишь после завершения украинского конфликта без ядерных инцидентов на станции. Безопасную ротацию инспекторов миссии обеспечивают российские военные.

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