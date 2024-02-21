Маск заявил, что Украине нужно было заключить соглашение о мире год назад

По его словам, за это время тысячи людей погибли ни за что, а позиции страны с каждым днем становятся все слабее

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире. С таким утверждением выступил Илон Маск.

Маск отвечал на пост блогера Wall Street Silver, который высказал мнение, что Украине и РФ нужно начать переговоры о мире и договориться о прекращении огня. По мнению пользователя соцсети, Украина "проиграла войну, и ничто этого не изменит", поскольку у Киева "недостаточно мужчин для победы".

"Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эту реальность признают. Мирное соглашение следовало заключить еще год назад. За это время тысячи парней погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", - написал Маск в Х (ранее Twitter).

Ранее гендиректор SpaceX и Tesla неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. Также Маск заявлял, что выделение нового пакета помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.