"Продается на AliExpress". Эксперты изучили захваченный украинский FPV-дрон

РИА Новости: российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон
МОСКВА, 20 февраля/ Радио Sputnik. Российские специалисты изучили захваченный в зоне спецоперации украинский FPV-дрон, рассказал РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств РЭБ.
Устройство было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы, посажено и обезврежено, после чего передано на изучение, пишет агентство. Как выяснили специалисты, аппарат был собран преимущественно из китайских запчастей в "кустарных" условиях.
Обычно украинские FPV-дроны оснащены функцией самоуничтожения, чтобы снизить вероятность перехвата российскими войсками, однако у оказавшейся в руках экспертов модели она не сработала, уточнил специалист.
Радио Sputnik сообщало, что системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Калужской и Брянской областях.