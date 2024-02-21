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РИА Новости

"Продается на AliExpress". Эксперты изучили захваченный украинский FPV-дрон

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Захваченный украинский FPV-дрон
Захваченный украинский FPV-дрон.
Источник изображения: © РИА Новости

РИА Новости: российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон

МОСКВА, 20 февраля/ Радио Sputnik. Российские специалисты изучили захваченный в зоне спецоперации украинский FPV-дрон, рассказал РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств РЭБ.

Устройство было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы, посажено и обезврежено, после чего передано на изучение, пишет агентство. Как выяснили специалисты, аппарат был собран преимущественно из китайских запчастей в "кустарных" условиях.

"Стандартная рама семь дюймов, в носовой части, скорее всего, устройство удаленного взведения с физическим предохранителем. Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы – все продается на AliExpress… На корпусе камеры имеется соответствующее клеймо – Made in China. Антенна управляющего сигнала представляет из себя диполь ручной работы, скорее всего, кустарной гаражной сборки, качество изготовления – спорное. Используется стандартная частота 915 мегагерц", – сказал собеседник агентства.

Обычно украинские FPV-дроны оснащены функцией самоуничтожения, чтобы снизить вероятность перехвата российскими войсками, однако у оказавшейся в руках экспертов модели она не сработала, уточнил специалист.

Радио Sputnik сообщало, что системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Калужской и Брянской областях.

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