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ТАСС

Болгария задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

По данным Euractiv, Минобороны страны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, так как Минобороны страны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом сообщил портал Euractiv.

"Болгария может очень сильно помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально", - приводит портал слова депутата от правящего большинства - объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) Ивайло Мирчева. "Болгария может помочь, но это происходит не такими [быстрыми] темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на севере страны - прим. ТАСС)", - заявил он.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев утверждает, что задержка произошла потому, что София проверяла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку бронетранспортеров. "Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов", - приводит портал слова Тагарева.

В декабре 2023 года правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники, таким образом украинской стороне должна быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена. 

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
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