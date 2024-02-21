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Военное обозрение

Минобороны Австралии не может интегрировать комплекс активной защиты на бронемашины Boxer

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках текущей программы перевооружения армии сухопутные войска Австралии должны получить 211 колесных бронемашин Boxer в варианте разведывательной машины CRV (Combat Reconnaissance Vehicle).

К настоящему времени в войска было поставлено около 25 единиц Boxer CRV в варианте Block I. Это пробная партия, произведенная в Германии, и относящиеся к ней машины не имеют полного перечня оборудования, которое ожидает увидеть австралийское командование. Весь ассортимент заказанных военным ведомством систем должен быть представлен в модификации Block II.

При этом в Австралии появились неофициальные сообщения о том, что Boxer CRV в целевом варианте Block II столкнулся с проблемами. Машины этой версии должны были получить активную систему защиты Iron Fist

- говорится в издании Defence24.

Как указывается, на данный момент военные не могут интегрировать с Boxer CRV данный КАЗ, разработанный и изготовляемый израильской компанией Elbit. Возможной альтернативой может стать КАЗ StrikeShield от немецкого Rheinmetall. По крайней мере, Венгрия уже заказала его в комплекте с БМП KF41 Lynx.

На этом фоне появилась пока что неподтвержденная информация о том, что правительство Австралии даже рассматривает возможность отказа от дальнейших закупок Boxer CRV в варианте Block II.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Венгрия
Германия
Продукция
Boxer GTK
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
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