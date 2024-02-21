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ЦАМТО

ВС Австрии заказали крупную партию ББМ "Пандур EVO"

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Источник изображения: Фото: edrmagazine.eu

ЦАМТО, 20 февраля. Компания General Dynamics European Land Systems - Steyr (GDELS) дополнительно поставит ВС Австрии 225 бронемашин "Пандур EVO" (Pandur Evolution – EVO) с колесной формулой 6x6.

Соответствующий контракт был подписан 19 февраля в присутствии федерального канцлера Карла Нехаммера и министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

Помимо поставки современных ББМ и комплектов переоборудования к версии санитарной машины, машины управления и самоходного ПТРК, заказ включает восемь новых вариантов бронемашины, которые будут приняты на вооружение ВС Австрии. Таким образом, семейство ББМ "Пандур EVO" будет дополнено самоходным 120-мм минометом, самоходным ЗРК и машиной РЭБ.

Закупка предусмотрена Планом развития ВС Австрии до 2032 года. В целом власти Австрии намерены инвестировать в усиление безопасности страны 1,8 млрд. евро.

Благодаря дополнительным вариантам повысится мобильность, защищенность и эффективность применения подразделений Сухопутных войск. Как заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, закупка 225 дополнительных "Пандур EVO" в различных вариантах является крупнейшим приобретением ВС Австрии за 20 лет.

Ранее, начиная с 2016 года, были заключены контракты на поставку СВ Австрии 100 ББМ "Пандур EVO". В настоящее время в производстве находится третья партия данной техники. Новая, четвертая, партия из 225 ББМ позволит повысить защищенность военнослужащих СВ Австрии и обеспечить работой квалифицированную рабочую силу на территории страны.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Пандур" состоят на вооружении СВ Австрии с 1996 года. В 2016 года МО Австрии заключило с GDELS контракт на поставку 34 новых ББМ "Пандур EVO" с колесной формулой 6x6. Позднее были приобретены еще две партии данных бронемашин. Общая стоимость заказанных 100 ед. "Пандур EVO" составляет около 356 млн. евро. Эта сумма включает логистическую поддержку, запасные части и комплекты инструмента. Всего в проекте производства "Пандур EVO" участвует более 200 австрийских компаний-поставщиков.

"Пандур EVO" является дальнейшим развитием "Пандур A2". Максимальная боевая масса "Пандур EVO" – 18,6 т. От предыдущей версии EVO отличается более мощным двигателем Cummins ISLe 450 (455 л.с.), позволяющим развивать максимальную скорость 118 км/ч по шоссе, усиленной противоминной защитой, увеличенным внутренним пространством, антиблокировочной тормозной системой, системой защиты от ОМУ, системой кругового обзора, новым ДУМВ, более надежной электроникой и возможностью крепления навесной брони. Бронемашина рассчитана на перевозку расчета из 11 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Компании
Cummins
General Dynamics
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