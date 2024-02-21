На Украине разрабатывают наземный беспилотник «Лють»

Источник изображения: topwar.ru

На Украине ведутся работы по созданию нового наземного беспилотного аппарата, получившего обозначение «Лють».

Данная платформа, оснащенная 7,62-мм пулеметом ПКТ с боезапасом в 550 патронов, была специально создана для ведения действий в сложных боевых условиях

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, «Лють» на полном колесном приводе должен вести разведку, определяя позиции неприятеля, и выступать в качестве приманки, провоцируя противника своим огнем и отвлекая его силы.

Дальность связи с аппаратом в условиях прямой видимости составляет до 2 километров; при наличии препятствий она составляет примерно 700 метров. Огонь ведется на дистанции в 800 метров. В целях противодействия радиоэлектронному подавлению на беспилотник может быть установлена система РЭБ «Буковель».

Как утверждается, броневая защита, установленная на аппарат, способна выдерживать попадания стандартных пуль. При этом он уязвим для воздействия бронебойных пуль.

Источник изображения: topwar.ru

Управление беспилотником осуществляется одним оператором с помощью джойстиков.

Со слов разработчика, аппарат уже прошёл цикл испытаний на полигоне и в настоящее время идет согласование возможных поставок с военным ведомством.