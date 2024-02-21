Разлад на Западе: в Австралии пригрозили, что перестанут поддерживать США (The Sydney Morning Herald, Австралия)

SMH: в Австралии пригрозили, что перестанут поддерживать США из-за Украины

Австралийский миллиардер Форрест пригрозил, что общественная поддержка Америки в стране пошатнется, если Вашингтон перестанет помогать Украине, пишет SMH. По мнению читателей, в США этого даже не заметят: большинство американцев не знают разницы между Австрией и Австралией.

Роб Харрис (Rob Harris)

В Австралии общественная поддержка ее союза с США "рассыплется в прах", если Вашингтон откажется от финансовой помощи Украины в конфликте с Россией, предупредил миллиардер Эндрю Форрест.

Форрест, исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Fortescue Metals, активно поддерживает Украину с момента начала вооруженного противостояния. Он сыграл решающую роль в обеспечении первой гуманитарной поставки зерна из страны в августе 2022 года.

Завуалированный выпад Форреста в адрес американских республиканцев, которые заблокировали выделение 60 миллиардов долларов (91 миллиард австралийских долларов) новой помощи Киеву, прежде чем объявить двухнедельный перерыв в работе Конгресса на прошлой неделе, был сделан на Мюнхенской конференции по безопасности в выходные. В рамках форума Форрест провел еще одну личную аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На конференции Форрест заявил, что австралийская общественность начнет сомневаться в том, что США являются надежным союзником, и поставит под вопрос свое многолетнее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, если американские лидеры "любым образом" будут заподозрены в содействии России.

"Если мы хотим быть заложниками безответственных игроков, которые используют энергию как оружие, то все, что Соединенным Штатам нужно сделать —и я действительно отношу свои высказывания к любому будущему правительству США — не поддерживать Украину в это самое критическое для нее время", — сказал Форрест.

"Мы просто говорим нашим союзникам: сделайте все, чтобы Украина потеряла позиции, чтобы поощрить захват границ силой... и так вы ставите под угрозу ключевые двусторонние и многосторонние отношения".

Свежие данные, опубликованные Кильским институтом мировой экономики в пятницу, показали, что за последние три месяца американская военная помощь практически прекратилась — и Европа с трудом восполняет ее недостаток.

Президент США Джо Байден возложил вину за отступление ВСУ из Авдеевки на Конгресс, который не одобрил очередной пакет этой помощи. Пакет был принят Сенатом, но на неопределенный срок задержан в Палате представителей из-за разногласий по поводу пограничного контроля в США. По данным издания Ukraine tracker, Европе придется удвоить объем помощи в этом году, чтобы компенсировать нехватку американского оружия.

Обеспокоенность Форреста дебатами в США последовала за яростной критикой республиканцев со стороны экс-премьер-министра Австралии Тони Эбботта, который ранее в этом месяце назвал их "бесчестными" за то, что они держат Украину "в заложниках у каких-то других политических целей".

"В интересах абсолютно каждой свободной страны, чтобы действия Путина закончились провалом", — сказал Эбботт.

США уже одобрили выделение 44,2 миллиарда долларов на военную помощь Украине, но демократы и республиканцы резко разошлись во мнениях относительно дальнейшей поддержки, а союзники бывшего президента Дональда Трампа настаивают на том, чтобы средства были потрачены на внутренние вопросы, включая безопасность границ.

По словам Форреста, хотя Австралия не входит в НАТО, ее налогоплательщики ежегодно тратят на оборону более 2% ВВП, и она является ключевым партнером в противодействии растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы крайне важны для Соединенных Штатов... Мы занимаем центральное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Глобальном Юге, для распространения силы Соединенных Штатов, и поддержка австралийской общественности рассыплется в прах, если Соединенные Штаты каким-либо образом – под руководством любого лидера — будут содействовать России", — сказал он.

Согласно заявлению офиса Зеленского, президент поблагодарил Форреста за активную общественную поддержку Украины и помощь в реализации гуманитарных проектов, в частности, в строительстве жилья для перемещенных украинских семей, которые потеряли свои дома в результате вооруженного конфликта.

В ноябре 2022 года Форрест выделил 740 миллионов долларов глобальному инвестиционному фонду восстановления Украины.

В офисе Зеленского сообщили, что во время встречи особое внимание уделялось вопросам реконструкции Украины, привлечения крупных мировых финансовых и промышленных компаний к проектам по "восстановлению нашей страны от последствий вооруженного конфликта с Россией".

Комментарии читателей

Danger Ranger

Может быть, американские производители оружия и их акционеры могли бы снизить свои ожидания по прибыли и дивидендам, чтобы помочь налогоплательщикам США профинансировать помощь Украине?

Почему крупный бизнес набивает карманы, а налогоплательщики делают всю тяжелую работу?

Globulus Rift

Большинство американцев сказали бы, что им все равно, что думают в Австрии.

Tony L

США невежественны, когда речь заходит о геополитике. Трамп, как и большинство американцев, не смог бы найти Австралию или Австрию на атласе мира. Я знаю, я жил в Нью-Йорке и Атланте в течение 6 лет.

Real Hi Def

Я полагаю, что Форрест смотрит на ситуацию с точки зрения нехватки СПГ/энергии в Европе. Вероятно, он не хочет, чтобы российский газ снова появился на рынке ЕС. Миллиардеры не склонны тратить свои силы там, где нет возможности заработать, у них аллергия на такую атмосферу.

bigbuddha

Политики должны думать, что они говорят. Форрест знает истину.