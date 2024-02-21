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Украина пытается договориться с компанией Илона Маска SpaceX о точечном отключении имеющихся у российской армии терминалов спутниковой связи Starlink, переговоры идут. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Киев хочет отключения терминалов Starlink у российской армии, но не желает полного отключения спутниковой связи над территориями новых регионов России, поскольку тогда не сможет применять беспилотники. В общем, киевская хунта ставит перед Маском задачу отключить в районе фронта все "российские" терминалы, но не трогать "украинские", иначе это приведет к "тяжелым последствиям", так как ВСУ не смогут наносить удары беспилотниками, которые завязаны на Starlink.

Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников (...) Киев уже обсуждает способ заставить наши Starlink работать, а остальные - нет

- заявил Федоров.

Ранее в Киеве попытались обвинить Маска в том, что его компания SpaceX якобы продает терминалы спутниковой связи в Россию, но тот отверг все обвинения заявив, что никаких официальных поставок терминалов в Россию нет, связь Starlink на российской территории не работает.

До этого всушники на линии фронта жаловались на падение скорости спутникового интернета якобы из-за того, что российские военные подключают "левые терминалы Starlink и "воруют" трафик.