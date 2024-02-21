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Военное обозрение

Норвежская армия получит новые пластиковые снегоступы

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Источник изображения: topwar.ru

Норвежская армия получит 1090 пар новых снегоступов из перерабатываемого пластика.

Они пригодны для перемещений с достаточно массивным грузом, например, большим рюкзаком

- говорится на сайте Агентства по снабжению вооруженных сил (Forsvarsmateriel).

Как указывается, цельнолитые снегоступы были разработаны компанией Snowmotion AS для обеспечения более удобного движения и эксплуатации: каждый весит 1623 грамма, и их очень легко надевать. За счет своей длины они позволяют выдерживать большой вес.

Изнашиваемые детали, такие как ремни и пряжки, можно заменить в полевых условиях вручную без использования инструментов. Кроме того, снегоступы отличаются высокой прочностью и гибкостью. Они выдерживают температуру до минус 40 градусов, их можно сгибать и скручивать.

Источник изображения: topwar.ru

Снегоступы также оснащены своеобразной перекладиной для регулирования положения пятки, что можно использовать, например, при спуске с горы.

Так вы почувствуете, что идёте по более ровной поверхности

- пояснили в норвежском Минобороны.

Как отмечается, новые снегоступы подходят для обучи широкого спектра размеров – от 36-го до 52-го. В качестве большого плюса называется возможность вторичной переработки пластикового изделия.

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Страны
Норвегия
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