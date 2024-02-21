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Резкий рост. В США подсчитали прибыль с поставок помощи Украине (Berliner Zeitung, Германия)

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

BZ: рост производства в секторе ВПК США составил более 17%

Экономика Германии переживает период рецессии, в то время как США получают выгоду от конфликта на Украине, пишет Berliner Zeitung. Больше всех выигрывает ВПК — так, согласно свежим данным, рост производства в оборонной промышленности США с февраля 2022 года составил 17,5%.

Сторонники оказания помощи Украине в США чаще всего руководствуются стратегическими интересами или моральными обязательствами. Однако в последнее время они приводят более расчетливые аргументы: такая помощь полезна для экономики США, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно докладу, оборонная промышленность США столкнулась с бурным ростом заказов на оружие и боеприпасы в течение двух лет после начала СВО на Украине. Как утверждается в докладе, причиной тому стала оборонная политика европейских союзников по НАТО, которые закупают оружие в Америке. Однако сам Пентагон, в частности, заказывает новую технику у отечественных производителей как для собственных нужд, так и для поддержки Украины.

Конфликт на Украине: промышленность переживает резкий всплеск заказов на оружие и боеприпасы

Промышленное производство в оборонном и аэрокосмическом секторе США за последние два года выросло на 17,5 процента, сообщает газета, ссылаясь на данные Федеральной резервной системы (ФРС), центральной банковской системы США. Глава Национального экономического совета Белого дома Лейл Брейнард в интервью заявил: "Это одна из тех вещей, которую понимают неправильно... Необходимо осознавать, насколько важны эти средства для увеличения рабочих мест и роста производства по всей стране".

Последние расходы европейских стран на американские истребители и другую военную технику можно назвать "инвестициями целого поколения". Объем инвестиций за последние два года эквивалентен предыдущим 20 годам, поясняет аналитик по вопросам военной промышленности из компании Wolfe Research Майлз Уолтон (Myles Walton).

Новая финансовая помощь Украине, которая будет предоставлена в дополнение к предыдущим траншам, может увеличить экономический рост Соединенных Штатов примерно на 0,5 процента в год. По данным госдепа США, Польша заказала вертолеты Apache, артиллерийские ракетные комплексы (Himars), танки M1A1 Abrams и другую технику на сумму около 30 миллиардов долларов. Германия, в свою очередь, заплатила 8,5 миллиарда долларов за 60 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование. Чехия заказала истребители F35 и боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов.

СПГ: к 2030 году экспорт сжиженного природного газа из США увеличится почти вдвое

Правительство Германии не исключает дальнейшего увеличения военных расходов. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) полагает, что планку в два процента от ВВП на военные расходы, установленную странами НАТО, необходимо пересмотреть в сторону увеличения. В воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности Писториус заявил: "Возможно, мы достигнем трех или даже 3,5 процента. Это зависит от того, что будет происходить в мире".

Тем не менее, рост объемов производства в оборонной промышленности — это лишь один из примеров активизации американо-европейских отношений, зачастую в пользу США, пишет WSJ. Прекращение поставок российского газа в Европу по "Северному потоку" и другим трубопроводам вызвало резкий рост цен на энергоносители и инфляцию в Европе и, как известно, подстегнуло европейский спрос на американский сжиженный природный газ.

В прошлом году США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), и, по прогнозам экспертов в области газовой промышленности, к 2030 году объем экспорта СПГ увеличится почти вдвое благодаря уже утвержденным проектам. Около двух третей этого экспорта будет направлено в Европу. Директор по глобальным исследованиям в области газа и СПГ Rapidan Energy Group Алекс Мантон заявил: "В США в настоящее время также ведется строительство пяти новых СПГ-проектов с общим объемом инвестиций 100 миллиардов долларов. Запуск большей части из этих проектов начался только после начала боевых действий на Украине".

США привлекают европейские компании доступом к дешевой энергии

"Экономика США получает значительную выгоду от этих масштабных инвестиций", — считает Мунтон. По данным базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, прямые иностранные инвестиции в США выросли почти на 50% за 12 месяцев с июня 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Европейские компании, в частности, привлекает доступ к дешёвой и обильной энергии.

Некоторые эксперты оценивают ситуацию более трезво и отмечают, что рабочие места в секторах, связанных с поддержкой Украины, составляют лишь относительно небольшую часть занятости в США. Нельзя с уверенностью утверждать, что конфликт на Украине в целом идет на пользу экономике США, подчеркивает Марк Голдвейн, старший директор по политике Комитета по вопросам ответственного бюджета Конгресса США. Тем не менее, некоторые отрасли американской экономики определенно выиграли от начала российской СВО.

Автор: Людмила Котлярова (Liudmila Kotlyarova). Родилась и выросла на юге России. Получила степень бакалавра в области экономики, магистра по специальности "Глобальные коммуникации и международная журналистика" в Берлине и Санкт-Петербурге. С апреля 2022 года — бизнес-редактор Berliner Zeitung. С мая 2023 года — руководитель экономического отдела. Специализация: Энергетика, рынки, глобальная экономика.

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