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Известия.ru

Экс-подполковник СБУ рассказал об опасности Сырского для украинской армии

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Источник изображения: Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Экс-подполковник СБУ: Сырский опасен для ВСУ тем, что не противостоит Зеленскому

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский представляет опасность для украинской стороны, поскольку он не способен вступать в конфронтацию с вышестоящим руководством. Такое мнение высказал экс-подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью «РИА Новости» во вторник, 20 февраля.

Прозоров сообщил, что знал Сырского еще с 2017 года. Тогда экс-подполковник служил в качестве старшего оперативной группы СБУ.

«Я пересекался с ним каждый день — или на совещаниях, или подписывали какие-то документы, или вечером сидели беседовали, неформальные беседы вели», — поделился он.

Прозоров подчеркнул, что Сырского нельзя назвать бездарем. По словам офицера, нынешний главнокомандующий всегда был отличным военачальником и храбрым человеком, который готов к риску. Однако у него есть одна отрицательная черта характера, которая помешает ему на посту.

«Это боязнь перед вышестоящим руководством. Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — объяснил Прозоров.

По его мнению, Сырский уже проявил эту свою черту во время сражений за Артемовск в прошлом году. Фатальность сражения для ВСУ была очевидна, но Сырский действовал по приказу руководства, раз за разом теряя людей. Теперь у нового главкома больше власти, и его потакание руководству окажется гибельным для украинских солдат.

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на эту должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками.

Издание Politico назвало причиной отставки Залужного отказ следовать рекомендациям Пентагона по проведению контрнаступления летом 2023 года, которое завершилось провалом украинской армии. По информации издания, между Залужным и минобороны США были трения по поводу того, как вести контрнаступление.

Позже, 18 февраля, военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» отметил, что Сырский причастен к бегству украинских военных с позиций в Авдеевке. Он подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно скорее прийти к урегулированию конфликта.


Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что приказ Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося бегства украинских войск из данного населенного пункта.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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