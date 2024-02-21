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Военное обозрение

В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD

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Источник изображения: topwar.ru

Главнокомандующий ВМС Норвегии указал на планы противодействия российскому флоту, сделав акцент на ввод в эксплуатацию субмарин нового класса.

Новые подлодки изменят правила игры за счет улучшенной скрытности, которая снизит их уязвимость, и за счет возможного увеличения количества корпусов, что увеличит потенциал сдерживания

- отметил контр-адмирал Оливер Бердал в интервью изданию Naval News.

Речь идет о новом типе субмарин Type 212CD, который строится в интересах ВМС Норвегии и Германии. Двигательная установка сочетает в себе ВНЭУ и водородные топливные элементы.

Субмарина может неделями оставаться под водой, не обнаруживая себя, и это меняет правила игры

- полагает Бердал.

Конструкция ПЛ также обеспечивает улучшенную акустическую скрытность за счет новой формы корпуса, лучшей звукопоглощающей способности и сниженного уровня шума.

Источник изображения: topwar.ru

Это будет подводная лодка, которую очень трудно найти

- считает адмирал.

С его слов, Норвегия изучает возможность расширения заказа с 4 единиц Type 212CD до 6:

Было подсчитано, что увеличение численности до 6 субмарин удвоит оперативную готовность, повысит способность противостоять морским силам противника и лишит их свободы действий.

В настоящее время подводные силы страны насчитывают шесть ДЭПЛ Type 210 Ula. Две из них будут выведены из эксплуатации в скором времени, а 4 продолжат службу, пока к середине 2030-х годов в строй не войдут 212CD. При этом 210 Ula прошли модернизацию, включая установку нового оборудования и новой системы боевого управления.

Строительство первой ПЛ проекта 212CD для ВМС Норвегии началось на немецкой верфи TKMS в Киле в сентябре 2023 года; поставка ожидается в 2029 году.

Как указывается в программе Минобороны CDS, подводные лодки станут ключевым потенциалом ВМС Норвегии, дав им возможность наносить потери морским силам противника, которые зависят от баз на Кольском полуострове. Тем самым раскрывается намерение полагаться на субмарины в борьбе с ВМФ РФ.

Со слов Бердала, растущая угроза на пороге Норвегии является основной движущей силой развития ВМС, так как на данный момент возможности подводного флота России выше, чем когда-либо за последние 30 лет, при этом растет количество и мощь ее субмарин.

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Страны
Германия
Норвегия
Россия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
ВНЭУ
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1 комментарий
№1
21.02.2024 08:27
40 мрлд$, нефть согласны брать, но за рупии, просим их построить 50 Адмиралов на ближайшие 50 лет, рупии навалом, металл наш. Пекинцам, чтоб не обижались на нас, закажем 11 Ляолинов(мечта наших адмиралов) с 11 эсминцами, за газ Силу Сибири-3 заместо газа туркменов.
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