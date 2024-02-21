Al Khaleej: освобождение Авдеевки доказало, что НАТО и Украина не победят Россию

Совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, будто альянс "сильнее России". После освобождения Авдеевки стало ясно — у Запада нет ресурсов, чтобы победить Москву, пишет Al Khaleej. По мнению редакции издания, Украине и ее союзникам крайне необходимо начать переговоры с Россией, пока не стало слишком поздно.

Несколько дней назад Североатлантический совет на уровне министров обороны провел встречу в Брюсселе. На ней генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "победа Путина на Украине будет представлять реальную опасность". Говоря о поставках оружия Киеву, он отметил [недавнее решение Евросоюза о пересмотре его бюджета с учетом нового пакета помощи Украине]: "И я рассчитываю, что конгресс США вскоре последует этому примеру. Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность". Затем он призвал страны НАТО производить больше боеприпасов для покрытия дефицита, который испытывают ВСУ из-за неспособности альянса удовлетворить их потребности. Проще говоря, Столтенберг говорил о том, что украинский кризис не прекратится, что борьба с Россией будет длиться годами и что эту конфронтацию будет поддерживать Украина, ее армия и народ. Страны Североатлантического альянса, в свою очередь, должны инвестировать в это противостояние оружие, которого, похоже, тоже стало не хватать на складах западных армий, особенно после того, как американская поддержка Киева оказалась под сомнением.

Возможно, вопрос, который приходит на ум на фоне этого настойчивого стремления НАТО победить Россию, заключается в том, как можно добиться победы, когда все страны альянса страдают от кризиса вооружений и боеприпасов? Ведь для борьбы нужны миллионы снарядов, ракет и солдат. Тем временем Россия, к тому же не испытывающая нехватки личного состава, продолжает производить все больше оружия.

На Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с запасами оружия, но при этом заявил, что альянс "сильнее России". Однако он отметил: "Но в то же время конфликт на Украине показал, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. И с начала конфликта на Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство". Как армия может воевать, испытывая нехватку оружия, и при этом побеждать? Да еще на фоне разногласий по поводу целей и необходимости продолжения конфликта?

Накануне второй годовщины спецоперации Россия, возможно, хотела послать сигнал как Украине, так и странам НАТО, что она способна добиться победы на линии фронта и сорвать все контратаки противника. Ведь начиная с весны прошлого года и до настоящего времени, несмотря на количество и типы западного оружия, предоставленного украинской армии, Россия успешно отражала атаки ВСУ.

Заявление Москвы о взятии Авдеевки, которая была важным укрепрайоном для ВСУ, и признание главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отступлении его войск – все это говорит Украине и НАТО о том, что Россия способна выиграть в этом конфликте и что их настойчивость на продолжении боевых действий и отказ от переговоров – чистое самоубийство.

Генерал Александр Тарнавский, командующий группировкой ВСУ "Таврия", признал, что некоторые украинские солдаты попали в плен к русским. Он также сообщил, что причиной отступления стало превосходство противника в числе войск и количестве артиллерии и авиации.

Военные обозреватели расценили взятие под контроль Авдеевки как победу Путина и поворотный момент в ходе конфликта, поскольку город представляет собой стратегическую и символическую ценность для обеих сторон: Москва считает его важнейшим пунктом для обеспечения контроля над Донецкой областью, как и Артемовск (Бахмут), из которого украинские силы вышли в прошлом году после ожесточенных боев с российскими войсками.

Министр обороны России Сергей Шойгу, который в субботу утром сообщил Владимиру Путину об освобождении Авдеевки площадью 31,75 квадратных километров и уничтожении более 1500 украинских военнослужащих, подчеркнул, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от украинских ударов.

Россия, похоже, полна решимости добиться всех своих целей, и очевидно, что НАТО будет работать над тем, чтобы победить ее. Но если альянс проиграет, сможет ли он хотя бы сохранить то, что имеет? И что же будет после Авдеевки?