Войти
ИноСМИ

"Чистое самоубийство". Россия послала Украине и НАТО четкий сигнал (Al Khaleej, ОАЭ)

475
0
0
Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ Терминатор в зоне СВО
Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ Терминатор в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Al Khaleej: освобождение Авдеевки доказало, что НАТО и Украина не победят Россию

Совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, будто альянс "сильнее России". После освобождения Авдеевки стало ясно — у Запада нет ресурсов, чтобы победить Москву, пишет Al Khaleej. По мнению редакции издания, Украине и ее союзникам крайне необходимо начать переговоры с Россией, пока не стало слишком поздно.

Несколько дней назад Североатлантический совет на уровне министров обороны провел встречу в Брюсселе. На ней генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "победа Путина на Украине будет представлять реальную опасность". Говоря о поставках оружия Киеву, он отметил [недавнее решение Евросоюза о пересмотре его бюджета с учетом нового пакета помощи Украине]: "И я рассчитываю, что конгресс США вскоре последует этому примеру. Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность". Затем он призвал страны НАТО производить больше боеприпасов для покрытия дефицита, который испытывают ВСУ из-за неспособности альянса удовлетворить их потребности. Проще говоря, Столтенберг говорил о том, что украинский кризис не прекратится, что борьба с Россией будет длиться годами и что эту конфронтацию будет поддерживать Украина, ее армия и народ. Страны Североатлантического альянса, в свою очередь, должны инвестировать в это противостояние оружие, которого, похоже, тоже стало не хватать на складах западных армий, особенно после того, как американская поддержка Киева оказалась под сомнением.

Возможно, вопрос, который приходит на ум на фоне этого настойчивого стремления НАТО победить Россию, заключается в том, как можно добиться победы, когда все страны альянса страдают от кризиса вооружений и боеприпасов? Ведь для борьбы нужны миллионы снарядов, ракет и солдат. Тем временем Россия, к тому же не испытывающая нехватки личного состава, продолжает производить все больше оружия.

На Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с запасами оружия, но при этом заявил, что альянс "сильнее России". Однако он отметил: "Но в то же время конфликт на Украине показал, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. И с начала конфликта на Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство". Как армия может воевать, испытывая нехватку оружия, и при этом побеждать? Да еще на фоне разногласий по поводу целей и необходимости продолжения конфликта?

Накануне второй годовщины спецоперации Россия, возможно, хотела послать сигнал как Украине, так и странам НАТО, что она способна добиться победы на линии фронта и сорвать все контратаки противника. Ведь начиная с весны прошлого года и до настоящего времени, несмотря на количество и типы западного оружия, предоставленного украинской армии, Россия успешно отражала атаки ВСУ.

Заявление Москвы о взятии Авдеевки, которая была важным укрепрайоном для ВСУ, и признание главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отступлении его войск – все это говорит Украине и НАТО о том, что Россия способна выиграть в этом конфликте и что их настойчивость на продолжении боевых действий и отказ от переговоров – чистое самоубийство.

Генерал Александр Тарнавский, командующий группировкой ВСУ "Таврия", признал, что некоторые украинские солдаты попали в плен к русским. Он также сообщил, что причиной отступления стало превосходство противника в числе войск и количестве артиллерии и авиации.

Военные обозреватели расценили взятие под контроль Авдеевки как победу Путина и поворотный момент в ходе конфликта, поскольку город представляет собой стратегическую и символическую ценность для обеих сторон: Москва считает его важнейшим пунктом для обеспечения контроля над Донецкой областью, как и Артемовск (Бахмут), из которого украинские силы вышли в прошлом году после ожесточенных боев с российскими войсками.

Министр обороны России Сергей Шойгу, который в субботу утром сообщил Владимиру Путину об освобождении Авдеевки площадью 31,75 квадратных километров и уничтожении более 1500 украинских военнослужащих, подчеркнул, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от украинских ударов.

Россия, похоже, полна решимости добиться всех своих целей, и очевидно, что НАТО будет работать над тем, чтобы победить ее. Но если альянс проиграет, сможет ли он хотя бы сохранить то, что имеет? И что же будет после Авдеевки?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.04.2023
Война на Украине. У последней черты
23.08.2022
Российские контрсанкции всколыхнули Европу
25.07.2022
Куда приведет "техника равновесия" Эрдогана в российско-турецких отношениях
22.12.2021
Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу
18.09.2017
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
17.09.2014
Обратный отсчет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали