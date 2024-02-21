Войти
Lenta.ru

Военный высказался о судьбе танков в современных военных конфликтах

457
0
0
Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021
Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Исчезновение танков из-за появления беспилотников маловероятно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он усомнился в том, что данное оружие будет признано менее эффективным и допустил продолжение работ по укреплению брони танков.

«Еще до всех современных событий считалось, что танки, как и артиллерия, теряют свою значимость. Но появились беспилотники, и артиллерия вернулась, стала востребована. В отношении танка то же: и авиация, и артиллерия, и беспилотники, противотанковые средства — все работает против танка. Но в этом и есть его значимость: человеку всегда нужно прятаться за броню на поле боя. И, пока человек находится там, должны быть и танки», — считает военный.

Беспилотники, как отметил Кошкин, действительно создали много проблем для танков, сегодня они кажутся более уязвимыми. Но военный подчеркнул, что борьба видов вооружений — естественный процесс, специалисты продолжат работу над совершенствованием защитных механизмов танков.

«Это вечная проблема: усиливаем броню — танк становится тяжелее, увеличиваем калибр — тоже. Сейчас против беспилотников на танке ставят специальную сетку, которая мешает прямому поражению, потому что самое уязвимое место именно там. Так что я считаю, что специалисты будут и дальше развивать динамическую защиту танков, беспилотники не решат их судьбу», — подчеркнул Кошкин.

Ранее военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уходе танков в прошлое. Они считают, что танки перестанут использоваться на поле боя из-за беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.01.2024
Танки ВС РФ в зоне СВО начали использовать комплексы подавления FPV-дронов «Сания»
28.08.2023
Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на техобслуживание ЗРК "Тор" и "Оса-АКМ"
12.05.2023
Сахалинцы подарили военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"
27.01.2023
Глава Минобороны Италии опроверг данные СМИ о готовящейся поставке беспилотников Украине
19.10.2022
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
31.01.2022
США пора действовать с Россией по-жесткому
29.05.2019
Устрашение гиперзвуком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали