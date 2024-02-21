ЦКБР: Шойгу еще в 2021 году поручил осваивать технологии применения FPV-дронов

Как отметил глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, глава российского оборонного ведомства знал о будущей значимости подобных БПЛА для проведения боевых действий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение специальным подразделениям министерства освоить боевое применение FPV-дронов (first-person view) еще в 2021 году, поскольку знал о будущей значимости такого рода беспилотников для боевых действий. Об этом ТАСС сообщил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспилотники изменили ход ведения боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине, "на удивление военных стратегов".

"Дмитрий Анатольевич [Медведев] все верно заметил: действительно, никто в мире не ожидал и не думал о таких средствах ведения войны. Революцию новых типов БПЛА, третьей лиги, проспали все. Но у нашей страны есть один большой плюс: Сергей Кужугетович Шойгу лично дал зеленый свет на активное освоение данных типов БПЛА в некоторых подразделениях МО России еще летом 2021 года. Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении", - сказал Кузякин.

По его информации, на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Шойгу отдал распоряжение вплотную заняться адаптацией технологии FPV под боевое применение. "Встреча министра обороны РФ со специалистами прошла в ходе "Армии-2021", до этого встреча довольно долго готовилась, и в ходе форума определенному кругу лиц было дано поручение заниматься освоением БПЛА нового типа. Мы очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине", - отметил Кузякин.

Глава ЦКБР сообщил, что после поручения министра обороны РФ центр начал обучение пилотов, создавая с нуля саму методику подготовки боевых FPV-расчетов. "С тех пор мы не останавливались ни на один день. Некоторые из наших выпускников уже давно сами стали инструкторами. За это время центром было разработано более 20 различных боевых сценариев. А первое боевое применение FPV-дронов в рамках спецоперации произошло 10 марта 2022 года нашими выпускниками. Это, кстати, документально подтверждено", - подчеркнул специалист.