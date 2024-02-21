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ТАСС

Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА

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Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Bram Janssen

Стоимость этого пакета помощи оценивается в $70 млн

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Об этом говорится в заявлении канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра.

Стоимость пакета помощи оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн). Отмечается, что БПЛА могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Ожидается, что Оттава начнет передавать БПЛА Киеву весной.

На прошлой неделе Блэр информировал, что Оттава выделит 60 млн канадских долларов ($44 млн) на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16. 

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Страны
Канада
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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