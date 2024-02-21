РКС представили унифицированные решения для серийного производства спутниковой аппаратуры

Главе Ромскосмоса Юрию Борисову показали образцы унифицированных приборов для перспективных космических аппаратов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) в ходе рабочего визита генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова показал унифицированные решения для организации серийного производства спутниковой аппаратуры. Об этом сообщили в организации.

"На технической экспозиции изделий РКС, разработанных в том числе на базе интегрированной бортовой информационной системы (ИБИС), Юрию Борисову были представлены образцы унифицированных приборов для перспективных космических аппаратов. Руководитель госкорпорации осмотрел цех механической обработки и цех печатных плат, где организовано серийное производство из отечественных материалов", - говорится в сообщении холдинга.

Как отметили в РКС, в ходе визита главе Роскосмоса, в частности, были продемонстрированы производственные и технологические возможности РКС по созданию наземной аппаратуры, комплексов и центра испытаний бортовых приборов. "Юрий Борисов провел рабочее совещание с руководством РКС, а также вручил ряду сотрудников компании ведомственные награды госкорпорации "Роскосмос", - добавили в организации.