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Военное обозрение

Французская компания представила новую самоходную гаубицу CAESAR Mk II

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Источник изображения: topwar.ru

Французская компания Nexter Systems представила новую 155-мм колесную самоходную гаубицу CAESAR Mk II, также известную как CAESAR NG («новое поколение»).

Эта передовая артиллерийская система знаменует собой значительный шаг вперед, предлагая повышенную мобильность, превосходную защиту и большую огневую мощь

- пояснил разработчик.

Mk II позиционируется как второе поколение 155-мм колесной САУ CAESAR, «устанавливающее новые стандарты в артиллерийских возможностях».

В феврале 2022 года Nexter Systems получила от французского правительства заказ на разработку новой модификации CAESAR. В начале февраля Минобороны страны оформило контракт на поставку 109 систем этого типа общей стоимостью €681 млн с отгрузкой в 2026-2030 годах. Другим заказчиком является Бельгия, которая приобрела в рамках двух контрактов 28 САУ.

Как поясняется в компании, CAESAR NG претерпела серьезную модернизацию благодаря улучшенной бронированной кабине. Превосходит она своего предшественника и по мобильности благодаря новому шасси 6x6, автоматической коробке передач и двигателю мощностью 460 л.с. Это придает CAESAR NG «исключительные внедорожные характеристики».

В базовый набор боеприпасов входят прежние снаряды с дальностью огня до 40 км. Однако, как утверждается, новая САУ будет совместима с высокоточными средствами поражения будущего.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Компании
Nexter
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