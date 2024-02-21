Эксперт оценил опасность британских дронов Banshee для систем ПВО России

Эксперт Широкорад: британские дроны Banshee способны наносить удары в глубине РФ

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. Британские реактивные беспилотники Banshee способны наносить удары в глубине России, однако представляют собой легкую мишень для российских систем ПВО, заявил военный специалист и публицист Александр Широкорад.

В понедельник утром в ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.

Из открытых источников известно, что радиус действия Banshee Jet 80+ превышает 200 километров, скорость, благодаря двум турбинным двигателям, может достигать 200 метров в секунду. В полете беспилотники могут находиться более 45 минут.

Под их прицелом могут оказаться многие предприятия, в том числе объекты стратегического значения, заявил Широкорад. Но и сами беспилотники представляют собой легкую мишень.

"Сбивать или перехватывать британские Banshee Jet 80+ российские военные смогут без особых проблем – никакого специального оборудования скрытности на дроне не установлено", – отметил специалист в интервью телеканалу "360".

Радио Sputnik также сообщало, что российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянкой областью.