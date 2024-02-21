Медведев: Россия сделает все, чтобы СВО закончилась ее победой

Замглавы Совбеза РФ отметил, что президент России Владимир Путин настраивает именно на это

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия сделает все, чтобы специальная военная операция (СВО) закончилась ее победой. Об этом он заявил, обращаясь к выпускникам Российского университета спецназа во время своей поездки в Чечню.

"Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть победой", - сказал Медведев, подчеркнув, что президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин настраивает именно на это.

Обращаясь к бойцам, политик подчеркнул, что через несколько дней те уже будут прямо на линии боевого соприкосновения. "Хочу пожелать вам успехов, удачи. Хочу пожелать вам, чтобы у вас все получилось, потому что на вас с надеждой смотрят ваши близкие, ваши семьи, вся наша страна. Мы ждем вас домой с победой!" - сказал он. "Мы уверены, что победа будет за нами", - заключил политик, отметив, что страна гордится своими защитниками, и призвал бойцов беречь себя.